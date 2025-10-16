¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤Î¡Ö¿ô¹ç¤ï¤»¡×»ØÅ¦¤ËÎ©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¿ô¹ç¤ï¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡×¼óÈÉ»ØÌ¾¤Ç·ãÏÀ
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬£±£¶Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ø¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¡¢²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È·ã¤·¤¯°Õ¸«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÌîÅÄÂåÉ½¤¬¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤ÏÌîÅÞÏ¢·È¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÅØÎÏ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤ó¤éÌîÅÞ°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ëÅØÎÏ¤ò¡¢ÌîÅÞÂè£±ÅÞ¤È¤·¤Æ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¡£°ì¹ñÌ±¤È¤·¤ÆÉÔËþ¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©²¿¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢£±Ç¯´Ö¡×¤È¸·¤·¤¯Ìä¤¤µÍ¤á¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡Ö¹ñ²ñ³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¤â»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤Ï¸Æ¤Ó¤«¤±¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¿¡£À¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÇÑ»ß¤Ê¤É¤âÌîÅÞ¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ¸ú²Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²£»å¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤âÁ´ÉôÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤·¡ÖÌîÅÞ¤ÎÄ¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦Æ®¤¤¤Î¹½Â¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²£»å¤òÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤Æ°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¤Ç¤â¤³¤Î°ìÇ¯¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤òÃ´¤¤¤Ç¿ô¹ç¤ï¤»¤ÇÀ¯¸¢¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¹ñÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡×¤È¹¹¤Ë·ã¤·¤¯Ìä¤¦¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¿ô¹ç¤ï¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌÔÈ¿ÏÀ¡£¡ÖÌîÅÞ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÀ¯¸¢¤ò¤È¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Âè£±ÅÞ¤À¤í¤¦¤¬¡¢Âè£²ÅÞ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÈÂÐÖµ¤·¤Ê¤¬¤éÀ¯¸¢¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï´ðËÜ¡£¤À¤È¤¹¤ë¤ÈÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤ÏÎ©·û¡¢°Ý¿·¡¢¹ñÌ±¤¬°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤Ê¤¬¤éÏ¢·È¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¸øÌÀ¤¬Î¥Ã¦¤·¤¿°Ê¾å¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤ÐÀ¯¸¢¤ò¼è¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤Ê¤é¤ÐÂç¤¤¤ËµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤½¤Î¸å¤â¿ùÂ¼»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤¬ÁíÍý¤ÎºÂ¤ò¼è¤ë¤È¡£°Ý¿·¤È¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¶Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö£±£´£°¤Ê¤ó¤Ü¡ÊµÄÀÊ¤¬¡Ë¤¢¤ëÎ©·û¤¬¡¢£²£°¤Ê¤ó¤Ü¤Î¹ñÌ±¤Î¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤òÃ´¤°¤Î¤Ï¡¢¿ô¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶Ä¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢²¿¤«°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â½½¿ôÇ¯¤Ë°ì²ó¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤ò¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡£»ä¤¬ÁíÍý¤Î»þ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ËÀ¯¸¢¤òÌÀ¤±ÅÏ¤·¤¿¡£¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÃÎ·Ã¡¢¼êÃÊ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£