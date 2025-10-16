ÆÍÁ³²¿¤ò¡Ä½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ìÒôÓÍ¤Ë²Ä°¦¤¤¹ÔÆ° ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î23ºÐ¶âÈ±½÷»Ò¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÏÃÂê
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡ÛNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê 3¡¼0 SAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¡Ê10·î11Æü¡¦½÷»ÒÂè1Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¶âÈ±Èþ½÷Áª¼ê¡¢¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ²Ä°¦¤¤¹ÔÆ°
¡¡ÃíÌÜ¤Î¡È¶âÈ±¡É½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î´°¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿»î¹çÄ¾¸å¤Ë¼è¤Ã¤¿¡È²Ä°¦¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¡É¤Ë¾ìÆâ¤¬Å£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°½÷»Ò¤Î2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤¬³«Ëë¤·¡¢10·î11Æü¤ËNEC¥ì¥Ã¥É¥í¥±¥Ã¥ÄÀîºê¤Ï¥Û¡¼¥à¡¦ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇSAGAµ×¸÷¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¤ÈÂÐÀï¡£Áê¼ê¤Ë1¥»¥Ã¥È¤â¾ù¤ë¤³¤È¤Ê¤¯3¡½0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÄù¤á¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï»î¹ç¸å¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î19ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¾¡Íø¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥ß¥é¥Ê¡¦¥Ç¥¤¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Ç¤Î°ìËë¤À¡£
¡¡º£µ¨¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤Î½õ¤Ã¿Í¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬¾Ð´é¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ãæ·Ñ¥«¥á¥é¤¬¥¹¥¤¥Ã¥Á¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ë¥·¥ë¥Ó¥¢¡¦¥Á¥Í¥í¡¦¥Ì¥ï¥«¥í¡¼¥ë¤Èº´Æ£½ÊÇµ¤òÂª¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿º´Æ£¤¬¥Ì¥ï¥«¥í¡¼¥ë¤Î¼ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥Ô¡¼¥¹¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥ß¥é¥Ê¡¦¥Ç¥¤¤¬¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é²áµî¥¤¥Á³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»î¹ç¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ó¤À¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬ÏÂµ¤é½¡¹¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥¢¥ê¡¼¥ÊÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ä¾Ð¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢º´Æ£¤È¥Ì¥ï¥«¥í¡¼¥ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Á´¤¯¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î19ÅÀ¤òµó¤²¤¿¥Ì¥ï¥«¥í¡¼¥ë¤È¡¢3°Ì¤Î14ÅÀ¤òµó¤²¤¿º´Æ£¤ò´Þ¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ËÆ³¤¤¤¿ ¡ÈMVP¥È¥ê¥ª¡É¤¬Â·¤Ã¤¿»î¹ç¸å¤Î°ìËë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´¿´î¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Îº´Æ£¤Ï¡¢¥µ¡¼¥Ö¥ì¥·¡¼¥Ö¤ò15ËÜ¼õ¤±¤ÆÀ®¸ùÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î83.3%¤È¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤ËÍâ12Æü¤ÎGAME2¤Ç¤â2¥±¥¿¤Î10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ÆÏ¢Æü¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÌö¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡Öº´Æ£½ÊÇµÁª¼ê¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Öº´Æ£½ÊÇµÁª¼ê¡ª¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö½ÊÇµ¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡Öº´Æ£½ÊÇµ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Û¤ó¤ÈÍê¤â¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½ÊÇµÁª¼ê²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤ÉSNS¤ÇÂç¶½Ê³¡£½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¡¢º£µ¨¤ÎSV¥ê¡¼¥°¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿¡È¶âÈ±¡É¤È¶¦¤ËÁá¤¯¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë