ÆÊÌÚ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï£±£µÆü¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¸©Î©¹â¹»¤Ç½÷À¤òÅð»£¤·¤¿¤È¤·¤Æ£³£¸ºÐ¤ÎÃËÀ¶µÍ¡¤òÄ¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀÅª»ÑÂÖ»£±Æ½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¤Ê¤É¤Îºá¤Ç£¹·î¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¸©Î©¹â¹»¤Î¶µÍ¡¸Å¸ýÂçÊåÈï¹ð£³£¸ºÐ¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤äÆÊÌÚ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸Å¸ýÈï¹ð¤Ï¡¢µîÇ¯£´·î¤«¤é¤³¤È¤·£··î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶ÐÌ³¤¹¤ë¹â¹»¤Î½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤ä½÷»Ò¹¹°á¼¼¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡¢Å·°æ¤Ë¾®·¿¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·Åð»£¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÊÌÚ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¸Å¸ýÈï¹ð¤Ï¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö»Å»ö¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥ê¥ë¤äÃ£À®´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Îµ»½Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤ò²þÂ¤¤·¤ÆÅð»£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÄ¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿§¡¹¤ÊÊý¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¿¦¾ì¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Î¿®Íê¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ÏÃÙ¤¤¤¬¶¯¤¯¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤Ã¤«¤ê¤Èºá¤ò½þ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÆÊÌÚ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¤³¤È¤·£¶·î¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç£Ó£Î£Ó¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÃËÀ¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤êÊñÃú¤ò»ý¤Á½Ð¤·¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤ÆÃËÀ¤Î¼«Âð¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸©Î©¹â¹»¤ÎÁý»³ÂÙÈþ¶µÍ¡£µ£¹ºÐ¤ò£¶¥«·î¤ÎÄä¿¦½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áý»³¶µÍ¡¤Ï¡Ö·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¿§¡¹¤ÊÊý¤ËÂ¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·£±£µÆüÉÕ¤Ç°Í´êÂà¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÊÌÚ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎÃæÂ¼¶µ°éÄ¹¤Ï¡Öº£²óÊ£¿ô¤Î»ö°Æ¤¬Î©¤ÆÂ³¤±¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤Ï×Ù×â¤¿¤ë»×¤¤¡£¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î½¼¼Â¤È¿®Íê¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
