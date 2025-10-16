ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR中央線「名古屋～高蔵寺」上下線で運転再開 人… 【交通情報】JR中央線「名古屋～高蔵寺」上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ 【交通情報】JR中央線「名古屋～高蔵寺」上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ 2025年10月16日 10時55分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR中央線は、午前9時10分頃に勝川駅で発生した人身事故のため、名古屋～高蔵寺の上下線で運転を見合わせていましたが、午前10時40分に運転を再開しました。 【写真を見る】【交通情報】JR中央線「名古屋～高蔵寺」上下線で運転再開 人身事故のため一時運転見合わせ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 家中カビだらけの欠陥住宅 ｢汚染レベル4で最悪の状態｣ 住民は全面建て替え求めて裁判を起こすも…施工業者は“破産手続き” トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 生花, 仏壇, 鎌倉, 神奈川, 金属加工, 法要, 在宅医療, 静岡, 思いやり