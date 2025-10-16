藤井聡太竜王（23）＝王将など7冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負第2局は16日午前9時、福井県あわら市「美松」で1日目が始まった。先手は佐々木で、戦型は角換わりその他に進んだ。

角交換後の17手目、佐々木は右銀を3筋から上がった。角換わりでも相早繰り銀に分類され、これに藤井は4筋から右銀を上がった。その後5筋へ進め、腰掛け銀で対抗した。

佐々木の角換わりは8月、竜王戦挑戦者決定3番勝負第2局以来。第1局に続く連勝で、今回の挑戦権を獲得した縁起のいい戦型と言えそうだ。

負けると藤井相手に0勝2敗。これまで7番勝負に17回登場して17回制覇。敗退が1度としてない藤井相手に大きなビハインドを背負う。前日の前夜祭。「1局目は完敗でしたが、目が覚めました」。2年連続同じカードとなった竜王戦。前期第2局の同じあわら対局では、佐々木が先手から矢倉を匂わせつつ右王に構えて快勝していた。

藤井も前夜、「明日は後手番。苦しい戦いになる。1手1手深く考えて2日間集中して指したい」。午前10時、両者に午前のおやつが提供され、藤井はあわら羽二重スイートポテト、佐々木は権三くんのなめらかプリンといちご大福を選択した。