¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡Ø¥¨¥ô¥¡¡Ù¥³¥é¥Ü·èÄê¡¡¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¼ÖÎ¾¤äÉð´ï¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊÈ¯Çä
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï16Æü¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷£³£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Å´Æ»´á¶ñ¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡Ù¤Î¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¼ÖÎ¾¤äÉð´ï¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿£²¾¦ÉÊ¡¢¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡¡¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡Ù¡¡¥Í¥ë¥ÕÀìÍÑÅ´Æ»²¼Æó¾®»³»ÙÀþ¡¡¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¡¡£Ä£Ä£µ£±·Á¡õ¥·¥£¸£¸£°·Á¡Ê£Â£²ÎÂ¡ËÂçÊª¼Ö¡Ê°Ê²¼¡Ø¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×£Ä£Ä£µ£±·Á¡õ¥·¥£¸£¸£°·Á¡Ù¡Ë¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§4950±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤È¡¢¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó£Ã£× ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó 500 TYPE EVA ¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§7920±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤ò12·î6Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ä¥·¥ÞºîÀï¤ÎÉð´ï¡Ö¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¡×ºÆ¸½¡ª¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡ß¥¨¥ô¥¡¤Î´á¶ñ
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ö¥È¥ß¥«¡×¤«¤é¤Ï¡Ö¥È¥ß¥«¥×¥ì¥ß¥¢¥à£õ£î£ì£é£í£é£ô£å£ä £°£´¡¡¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡Ù NERV ´±ÍÑ¼Ö ¥Þ¥Ä¥À ¥³¥¹¥â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¡Ê´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§1320±ß¡¿ÀÇ¹þ¡Ë¤¬12·îÃæ½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£
¡¡¡Ö¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡¡¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡Ù¡¡¥Í¥ë¥ÕÀìÍÑÅ´Æ»²¼Æó¾®»³»ÙÀþ¡¡¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¡¡£Ä£Ä£µ£±·Á¡õ¥·¥£¸£¸£°·Á¡Ê£Â£²ÎÂ¡ËÂçÊª¼Ö¡×¤Ï±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë£Ä£Ä£µ£±·Á¤È¥·¥£¸£¸£°·Á¤ò3Î¾ÊÔÀ®¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥ì¡¼¥ë¡£·àÃæ¤Î¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¥£¸£¸£°·Á¤ÏÁ´¹ñ¤ÎÅÅÎÏ¤ò½¸¤á¤Æ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¤ÎÍÛÅÅ»ÒË¤¤Ë¶¡µë¤¹¤ëÅÅÎÏÍ¢Á÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦ÂçÊª¼Ö¤Ç¡¢¥×¥é¥ì¡¼¥ë¤é¤·¤¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤òºÙÉô¤Þ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¡¡¥Á¥§¥ó¥¸¡¡¥¶¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¡Ê£Ã£×¡Ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó£Ã£× ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó 500 TYPE EVA ¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¥Õ¥©¡¼¥à¡×¤Ï¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¤ÎÀïÆ®¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó 500 TYPE EVA¡×¤ÈÍÛÅÅ»Ò¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿»Ù±ç¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ö¥¨¥ë¥À¥Ý¥¸¥È¥í¥ó¥é¥¤¥Õ¥ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡× £Ä£Ä £µ£±·Á¡õ¥·¥£¸£¸£°·Á¡Ù ¤ËÉÕÂ°¤¹¤ë¡Ö²°³°·¿£²£·£µkvÄ¶¹â°µÄÌ¾ïÊÑ°µ´ï¡×¤ò¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó¤ÎÇØÌÌ¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢Î¾¾¦ÉÊ¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢¡Ö¿·´´ÀþÊÑ·Á¥í¥Ü ¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó 500 TYPE EVA¡×¡Ê2017Ç¯È¯Çä¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Î¾ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¥ä¥·¥ÞºîÀï¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
