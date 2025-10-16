櫻坂46「Unhappy birthday構文」MV公開 センター・村井優が圧巻のソロダンス
櫻坂46の最新シングル「Unhappy birthday構文」のミュージックビデオ（MV）が公開、同時にストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートした。
【動画】村井優が圧巻ソロダンス！櫻坂46新曲MV公開
MVの監督を務めたのは櫻坂46では初となるMasaki Watanabe (maxilla)氏。楽曲のテーマとなっている「誕生日を祝う・祝われる」ことに対しての想いを、ポップ・アート・ダークに表現している本作品では、さまざまなシチュエーションやカメラワークが用いられ、楽曲に合わせて映像もめまぐるしく展開する。
本作品で初センターを務める三期生・村井優も圧巻のソロダンスを披露しており、最後まで目が離せない映像に仕上がっている。
