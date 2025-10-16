ハンガリーとの試合で得点を挙げて喜ぶクリスティアノ・ロナルド＝１４日/Eric Verhoeven/Soccrates Images/Getty Images

（ＣＮＮ）サッカー・ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナルド（４０）が１４日、ハンガリーとの試合で２得点を挙げ、ＦＩＦＡワールドカップ（Ｗ杯）予選の通算得点記録を更新した。

ロナルドはこれまで元グアテマラ代表のカルロス・ルイスと並ぶ３９得点で最多だったが、この日の試合で通算４１得点とし、単独トップに立った。試合は２―２の引き分けだった。

ロナルドはＳＮＳに「代表チームの一員であることが私にとってどれほど大きな意味を持つかは周知の事実だ。だからこそ、ポルトガル代表としてこの特別な節目を迎えたことを非常に誇りに思う」とつづった。

ロナルドは前半２２分、低いクロスに反応して押し込み、記録を更新。前半終了間際にクロスを再びゴール前で合わせ、さらに得点を重ねた。

５度のバロンドール受賞歴を持つロナルドは、これでポルトガル代表として通算１４３得点となった。

ただ、この日の２得点も勝利には結びつかなかった。ハンガリーのドミニク・ソボスライが試合終了間際に同点弾を決め、試合は引き分けに終わった。

この結果、ポルトガルは欧州予選Ｆ組でハンガリーに勝ち点５差をつけて首位を守っているものの、来年のワールドカップ出場をまだ確定させていない。ワールドカップは来年６月１１日に北米で開幕予定で、出場４８チームのうち２８チームがすでに切符を手にしている。