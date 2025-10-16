¡ÖÀïÁè¤È¥Ç¡¼¥¿¡×¡Ö»ÙÇÛ¤¹¤ë¿ÍÆ»¼çµÁ¡×¸Þ½½Íò¸µÆ»¤µ¤óÄÉÅé¥·¥ó¥Ý¡¡Ì·½â¤Ø¤Î±Ô¤¤¤Þ¤Ê¤¶¤·
ÂçÐÇ¼¡ÏºÏÀÃÅ¾Þ¤Î¼õ¾Þ·èÄê¸å¤Ë¼èºà¤ò¼õ¤±¤ë¸Þ½½Íò¸µÆ»¤µ¤ó¡á£²£°£²£³Ç¯£±£²·î
¡¡Âç³Ø¤Î¥Û¡¼¥ë¤ËÂ¿»ÎºÑ¡¹¤Î³Ø¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡££´£±ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ã¤¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤òÅé¤à¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¸¦µæ¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¿¤É¤ëÀ¼¤¬Â³¤¤¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ì²ÄÇ½À¤òÄË´¶¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´ØÀ¾Âç³Ø¶µ¼ø¤Î¸Þ½½Íò¸µÆ»¤µ¤ó¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¡¦¹ñºÝÀ¯¼£»Ë¤¬ÀìÌç¡£¡ÖÀïÁè¤È¥Ç¡¼¥¿¡¡»à¼Ô¤Ï¤¤¤«¤Ë¿ôÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¿ÍÆ»¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬Åý·×³Ø¤äË¡°å³Ø¤ÎÃÎ¸«¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤É¤¦Àï»à¼Ô¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤«¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢£²£°£²£³Ç¯ÅÙ¤ÎÂçÐÇ¼¡ÏºÏÀÃÅ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£´·î£²£¹Æü¡¢Ã×»àÀÉÔÀ°Ì®¤ÇÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·îËö¡¢´ØÀ¾Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤ÇÄÉÅé¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤ÎÃÎ¤Î±Ä¤ß¤Ï¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ÎÌ·½â¤òË½¤¯¡×¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤½¤¦É½¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÀ¶¿´½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÅÚº´¹°Ç·¶µ¼ø¡Ê¹ñºÝ´Ø·¸ÏÀ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÎÃ±Ãø¡Ö»ÙÇÛ¤¹¤ë¿ÍÆ»¼çµÁ¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÆ»¼çµÁ¤È¤¤¤¦¼å¼Ô¤Ø¤Î¶¦´¶¤¬²ðÆþ¤È»ÙÇÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£¶¦´¶¤Ï¡¢Åý¼£¤¹¤ëÂ¦¤È¤µ¤ì¤ëÂ¦¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿¢Ì±ÃÏÅý¼£¤¹¤éÀµÅö²½¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÀïÁè¤È¥Ç¡¼¥¿¡×¤Ç¤Ï¡¢¿ÍÆ»¼çµÁ¤ò»Ù¤¨¤ëÀï»à¼Ô¿ô¤òµ¿¤Ã¤¿¡£µÒ´ÑÅª¤È¤µ¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢»þ¤ËÀ¯¼£À¤òÂÓ¤Ó¤ë¡£ÉáÊ×Åª¤Ê¤â¤Î¤ËÀø¤àÌ·½â¤Ø¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï±Ô¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÌ·½â¤òË½¤¤¤¿¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤ÏÊø²õ¤Î´íµ¡¤Ë¤¢¤ë¡£ÅÚº´¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¾åÉÊ¤Ê¿Í¼ï¼çµÁ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤¬¥È¥é¥ó¥×¼çµÁÅª¤ÊÁÆÌî¤Ê¿Í¼ï¼çµÁ¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤·¤Ê°¡×¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÂç¤¤Ê°¤¬¹¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë¥ê¥Ù¥é¥ê¥º¥à¤òºÆ·ú¤¹¤ë¤Î¤«¡£ÅÚº´¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿ÌäÂê¤òÄ¾´¶Åª¤Ë¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤â¤·¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆñÂê¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤â¤¦¤È¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
ÍÍ¡¹¤Ê³Ø¼Ô¤¬¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡á£¹·î£²£·Æü¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¤Î´ØÀ¾Âç³Ø
¡¡¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤ÎÃøºî¤Ï¡¢Îò»Ë»ñÎÁ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤¦¡£¤À¤¬·è¤·¤Æ²áµî¤ËËäË×¤»¤º¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÌäÂê´Ø¿´¤Ë°ú¤´ó¤»ÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Îò»Ë²È£Å¡¦£È¡¦¥«¡¼¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ÖÎò»Ë¤È¤Ï¸½ºß¤È²áµî¤È¤Î½ª¤ï¤ê¤Ê¤ÂÐÏÃ¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¤¬¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¤ÎÈ¾ß·Ä«É§¶µ¼ø¡Ê¹ñºÝ´Ø·¸»Ë¡Ë¤Ï¡ÖÎò»Ë²È¤Ï°Õ³°¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸½¾õ¤ÈÎò»Ë¤È¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯ÂÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£
¡¡¥«¡¼¤ä¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Ê¥¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Êµ©Í¡Ê¤±¤¦¡Ë¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤â¡£¥«¡¼¤Ï¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¥Ê¥¤¤ÏÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î£²¿Í¤ËÈæ¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤¿¤Î¤À¡¢¤È¡£
¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à½ªÈ×¤Ë¤ÏÆ±Î½¤Î°ÂÉð¿¿Î´¶µ¼ø¡ÊÀ¯¼£»×ÁÛ¡Ë¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î½Õ³Ø´ü¤Ë¡Ö³°¸òÀ¯ºö¡×¤È¤¤¤¦¼ø¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á´£±£µ²ó¤ÎÇÛ¿®¼ø¶È¤À¤Ã¤¿¡£¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢°ÂÉð¤µ¤ó¤ÏÂ¾¤ÎÆ±Î½¤é¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ø¶È¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤Ù¤¤«»×°Æ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤Ï¼ø¶È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Æ°²èÁ´£±£µ²óÊ¬¤ò¤¹¤Ç¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¿Ë»¤Ê¶ÈÌ³¤Î¤Ê¤«¡¢Âç³Ø¶µ°÷¤Ï¸¦µæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯»þ´Ö¤ò³ä¤¤¿¤¤¡£¡ÖÉáÄÌ¤ÏËè²óÄÉ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇÛ¿®¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È°ÂÉð¤µ¤ó¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤Ï¼ø¶È¸å¤¤¤Ä¤â¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖËè²óÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£°ÊÁ°¡¢¸Þ½½Íò¤µ¤ó¤ÎÃÎ¿Í¤Ë¼èºà¤·¤¿»þ¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¸¦µæ¤â¡¢¶µ°é¤â¡¢Ç®°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¿Í¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÅÄÅçÃÎ¼ù¡Ë¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯10·î8Æü·ÇºÜ