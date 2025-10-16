ロシアが旧ソ連時代に調査したＪＦＫ暗殺事件の文書をアンナ・パウリナ・ルナ下院議員（共和党、フロリダ州選出）に提出した。ルナ議員は連邦機密解除タスクフォースの議長を務める人物だ。ルナ氏が１５日、Ｘ（旧ツイッター）で伝えた。

ルナ氏は１５日、Ｘに「駐米ロシア大使館から、ジョン・Ｆ・ケネディ大統領暗殺に関する３５０ページの文書が渡されました。議会は１９９０年代にこれらの文書の入手を試みましたが、拒否されました。私たちは歴史上初めて、これらの文書へのアクセスが許可されました」と投稿した。

さらに「文書は受け取ったままアップロードします。私が見た限りでは、編集されている箇所はありません」と述べた。

ケネディ大統領は１９６３年１１月２２日、ダラスでオープンカーの車列に乗っている最中に銃撃され死亡した。リー・ハーヴェイ・オズワルドは殺人容疑で逮捕されたが、数日後にダラスのナイトクラブ経営者ジャック・ルビーに射殺された。

ウォーレン委員会がオズワルドの単独犯行であると結論付けたにもかかわらず、この暗殺事件は複数の陰謀説の対象となっている。

トランプ大統領は３月、ＪＦＫ、その弟ロバート・Ｆ・ケネディ、公民権運動の象徴マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の死に関する文書を機密解除する大統領令に署名。ＪＦＫ暗殺に関するこれまで未公開だった８万ページのファイルを公開した。

１６日時点でロシアからの文書はアップロードされていないが、ルナ氏はＸで「国立公文書館に連絡しましたが、政府の閉鎖により、文書のアップロードに関する支援が受けられませんでした。文書の性質を考慮して、できるだけ早く公開することに決め、ＪＦＫＦＡＣＴＳのウェブサイトに掲載されます」と説明している。