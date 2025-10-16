TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が15日、放送された。お笑いコンビの千鳥、大悟（45）とノブ（45）が過去映像で登場する場面があった。

今回の企画は番組開始11年半というタイミングで「過去に検証したホントの説か？放送していないウソの説か？を見極めるカードゲーム『説ダウト』」。MCのダウンタウン浜田雅功（62）、オードリー春日俊彰（46）、メイプル超合金のカズレーザー（41）の3人が「過去に検証したホントの説か？ 実際には放送されてない嘘の説か？ を見極めるカードゲーム」に挑戦した。

17年8月9日放送回では「もろパクリ企画でも MC仕事なら ついつい受けちゃう説」に、千鳥の2人がドッキリの仕掛けられ役として登場。番組のナレーションでは「今から8年前、当時今ほどMC仕事がメインではなかった千鳥の2人」と紹介された。VTR内で千鳥の2人は仕込みの番組企画者相手にたばこを吹かしながら応対していた。

X（旧ツイッター）では千鳥の2人の登場に対し「大悟さんの苦笑い懐かしいwww ここですぐに指摘しておくところが千鳥だなって感じで好き。ノブさん、パロディに『しないと』ww」「さすがに千鳥はもう水曜日のダウンタウン出ないよねー」「今ではなかなか見れないドッキリにかかる千鳥」「千鳥が水ダウに出てたの全然見てなかったなー 打ち合わせで普通にタバコ吸ってるしw ノブもこの時は吸ってたんかー」「千鳥のヤニ打ち合わせ姿いいねえ...」「8年前の若かりし千鳥2人揃ってヤニカスwww」などと書き込まれていた。