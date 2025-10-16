ÃæÁ°·ë²Ö¤µ¤ó¡Ö¥ß¥·¥ó¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤Î¡×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ ¡Ö¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤Î¸ÀÍÕ¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì
ÃæÁ°·ë²Ö¤µ¤ó=¼ÄÅÄ±ÑÈþ»£±Æ
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¹¥¤¤è¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡£¡Ù¡Êhayaoki books¡Ë¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢1ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÃæÁ°·ë²Ö¤µ¤ó¡£2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø¥ß¥·¥ó¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤Î¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ²±¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤¤ËËÂ¤®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤«¤éÀì¶È¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿ÃæÁ°¤µ¤ó¤Ë¡¢¿·´©¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤Â³¤±¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§°¤Éô²Ö·Ã¡¡¼Ì¿¿¡§¼ÄÅÄ±ÑÈþ¡Ë
Ê¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£2010Ç¯¤Î¾åµþ°Ê¹ß¡¢Åìµþ¤Ç³èÆ°¡£2017Ç¯¡¢¡Ö¤Û¤ÜÆü¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»å°æ½ÅÎ¤»á¤äóÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ»á¤Û¤«ÃøÌ¾¿Í¤Ë¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£²ñ¼Ò°÷¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò·Ð¤Æºî²È¤Ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï½é¤ÎÃ±Ãø¡Ø¹¥¤¤è¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡£¡Ù¡Êhayaoki books¡Ë¤ò´©¹Ô¡£ÌÜÉ¸¤Ï¡¢¶¯¤¯¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤³¤È¡£Ã¯¤«¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç»ä¤Ï¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë
¡½¡½2ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¥ß¥·¥ó¤Ï¿¨¤é¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡»ä¤Ï°ì¿Í¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤ÀÊ¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Îø°¦¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡£¤½¤ì¤ËÂ¾¿Í¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤â¤¹¤´¤¯¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡Ã¯¤«¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¤Ï·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤ÈÆüº¢¤«¤é¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉã¤ÎºîÊ¸¡×¡Ê¡Ö¤Û¤ÜÆü´©¥¤¥È¥¤¿·Ê¹¡×¤Ç2018Ç¯¤Ë¸ø³«¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÂ³ÊÔ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë²áµî¤ËWebÇÞÂÎ¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤â¡¢ÂçÉý¤Ë½ñ¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡¢ Éã¤«¤é¤Î¤ª¤«¤·¤ÊÀâ¶µ¡¢¿Í¤«¤éÊ¹¤¤¤¿Ëº¤ìÆñ¤¤»×¤¤½Ð¡Ä¡Ä¡£»þ·ÏÎó¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ²±¤ÎÃÇÊÒ¤¬¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤ËË¥¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï»Ò¤É¤â»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò°Õ¼±Åª¤ËÂ¿¤¯À¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤ÎÏÃ¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤Î¤È¤¤Î´¶¤¸¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡£»Ò¤É¤â»þÂå¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¡¢¤É¤Á¤é¤â°ìºý¤ÎÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤µ¤ó¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¸å¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¶Ê¤Ï¤É¤ì¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢Í¾±¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¤Õ¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆÉ¸å´¶¤Î¤¢¤ëÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î¡Ø¹¥¤¤è¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡£¡Ù¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¸ý¥³¥ß¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀÎ¤Î¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤ò¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÂ¿Ê¬¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤ÎÍ¾±¤¤ò»ä¤¬°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢µÕ¤ËÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
¡¡»ä¤¬ËÜ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¿ÍÀ¸¤ÎÂç»ö·ï¥Ù¥¹¥È30¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Î¤É¼«Ëý¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤«¡¢¾åµþ¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎÊÌ¤ì¤È¤«¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤ì¤âÂç¤¤Ê¥É¥é¥Þ ¤À¤±¤É¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤ÇÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤¤ë¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¤¤Ä¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤Â³¤±¤ëÍýÍ³
¡½¡½¤Î¤É¼«Ëý¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢Ê¿ËÞ¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥ì¥ó¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤ë¤ÈÆÃÊÌ¤ÊÊª¸ì¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¤½¤ó¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯³Ú¤·¤µ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡»ä¤Î¾ì¹ç¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Î½ÐÍè»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢Åö»þ¤Î´¶¾ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢µÊÃãÅ¹¤Ç¤âµã¤¤Ê¤¬¤é¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ÖÊÑ¤Ê¿Í¤À¤Ê¡×¤È¼þ°Ï¤«¤é¤Ï»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£ ½ñ¤¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó°î¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÃ¯¤«¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÀÎ¡¢¥ß¥¯¥·¥£¤ÇÆüµ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤âÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÊª¸ì¤ò½ñ¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÊì¤äÉã¤¬À¸¤¤¿¾Ú¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´Î¾¿Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÂ¿¤¯À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÌ¤ë¤È¡¢Êì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Â¿Ê¬¡¢»ä¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÎÊì¤Ï¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤ÎÈ¾À¸µ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ì¼¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢Êì¤ÏÌÌÇò¤¤¤³¤È¤äÈá¤·¤¤¤³¤È¤ò»ä¤è¤ê¤º¤Ã¤È¤¿¤¯¤µ¤ó·Ð¸³¤·¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¿Í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊì¤äÉã¤ÎÏÃ¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤ªÊìÍÍ¤¬Í¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î¤³¤È¤òÄÖ¤Ã¤¿¡ÖÆ»¡×¤Ç¤Ï¡¢»Ä¹ó¤Ê¡ÖËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡×¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ»¡×¤Ï½é¹Æ¤ò½ñ¤¤¤ÆÃ´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏºÜ¤»¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿°ìÊÔ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÃæÁ°¤µ¤ó¤ÏÆÉ¼Ô¤Ë¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î²Î¤òÄ°¤¤¤¿¸å¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤òÆÉ¤ó¤À¸å¤Ç¤Ï¤¤Ã¤È¤½¤¦¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤â»ä¤é¤·¤¤¤Î¤É¤«¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¤Î»ä¤Ë¤·¤«»Ä¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¤È¤â¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎËÜ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÀ¸¿¨¤ì¤Ê¤¤Í½´¶¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£30Âå¤Îº£¤·¤«»Ä¤»¤Ê¤¤´¶¾ð¤À¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Æþ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï½ª¤ï¤êÊý¤ò¹©É×¤·¤¿¾å¤Ç¼ýÏ¿¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ë¤â¥Ô¡¼¥¯¤¬¤¢¤ë
¡½¡½¡Ø¹¥¤¤è¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡£¡Ù¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÖÌ¼¡×¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿ÃæÁ°¤µ¤ó¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¡ÖÂç¿Í¡×Â¦¤Î»ëÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤âÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤ÆÆÉ¤à¤È°ì¿Í¤Î½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤ËÈ¼Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥ß¥·¥ó¤È¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¶ì¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤ë¹ðÇò¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¶ì¼ê¤Ê¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥ß¥·¥ó¤È¥ª¡¼¥Ö¥ó¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î½ÐÍè»ö¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬°î¤ì½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¡¼¥¯¤Ï20Âå¸åÈ¾¤«¤é31¡Á32ºÐ¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ÈºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤äÊ¸¾Ï¤Ï¡¢º£¤Î»ä¤«¤é¤Ï¤â¤¦ÀäÂÐ¤Ë½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤¬Ç¯Îð¤Ê¤Î¤«¡¢¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Ê¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ô¡¼¥¯¤ÏÂ¿Ê¬¤â¤¦Ä¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤½¤³¤¬¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë»þ´ü¤Ï¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Çº£¤Î¼«Ê¬¤À¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤â³Î¤«¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÀè¡¢40Âå¡¢50Âå¤ÈÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Îµ²±¤Ï¤É¤ó¤É¤ó±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¤¤Á¤ó¤È»×¤¤½Ð¤»¤ëº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¹¬¤»¤À¤Ã¤¿»Ò¤É¤â»þÂå¤Î»þ´Ö¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î»Ò¤É¤â»þÂå¤¬¡¢»ä¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÂº¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤â¡¢¡Ö¥Ô¡¼¥¯¡×¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¡½¡½²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯¡¢¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡¡»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¿Æ¤Î¼ê¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¡¢Âç³ØÂ´¶È¤È¤È¤â¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éã¤ÈÊì¤ÈÌ¼¤Ç¤¢¤ë»ä¤Î3¿Í¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¢¤ÎÂº¤¤Æü¡¹¤¬¡¢º£»×¤¨¤Ð¼«Ê¬¤¿¤Á²ÈÂ²¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤òÊ¸¾Ï¤Ç»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¤Ï¡Ö·¯¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÉ×¤µ¤ó¤È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤òÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡°ìÈÖ¶á¤·¤¤Â¸ºß¤Î¿Í¤¬¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£É×¤ÏÊ¸³ØÅª¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¥²¥é¤ò°ìÈÖ¤ËÆÉ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤¢¤Þ¤êÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈà¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ®¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¡½¡½¸åÈ¾¤Ë¤Ï¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬À±ºÂ¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ÕÌ£¤â²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ÈÆÉ¤ß±þ¤¨¤ÏÁ°ºî°Ê¾å¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î½©¤«¤é¤ÏÀì¶È¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ø¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï²áµî¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½ÐÍè»ö¤Î¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢Àì¶È¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤È²È¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢É×¤È¤·¤«ÏÃ¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê»ö·ï¤Ïµ¯¤¤Þ¤»¤ó¤·¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òºî¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡Ä¡Ä¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤ä¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤é²¿¤«¤òµ¯¤³¤·¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éµ¯¤³¤»¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬º£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÀèºÙ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡¡¤½¤¦¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢°ìÊý¤Ç¤Ï»ä¤¬½ñ¤¯¤â¤Î¤¬¹¥¤¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÁý¤¨¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÏÓ¤òËá¤¯¤³¤È¤Ç¡¢É×¤È¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤«¡¢Ã¯¤«¤È¤ªÃã¤ò¤·¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÌÌÇò¤¯½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëµ¤¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤Î²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¤½¤ó¤Êºî²È¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£