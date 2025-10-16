『修道女フィデルマの慧眼（けいがん）』 ピーター・トレメイン著 田村美佐子訳 創元推理文庫 １１００円

『厳島』 武内涼著 新潮文庫 ９９０円

『奥州狼狩奉行始末』 東圭一著 ハルキ文庫 ７９２円

◇

歴史時代小説で「知性」を魅力的に書いた三冊を選書。七世紀アイルランドが舞台の（１）は、旅する修道女フィデルマが事件を解決するミステリ短編集。アイルランド法に精通し法廷弁護士〈ドーリィー〉の資格を持つハイクラス女性フィデルマの、修道院長をも怯（ひる）ませる智弁の冴（さ）えが爽快だ。著者は著名なケルト研究者であり、アイルランド独自の社会情勢、宗教、風習等の考証が作品に唯一無二の奥行きを与える。シリーズはすでに多く翻訳されており、本書を入り口にシリーズに飛びこめる。

戦国三大奇襲の一つ、兵数に劣る毛利元就（もとなり）が陶晴賢（すえはるかた）に勝利した厳島合戦を描いた（２）。主人公に晴賢ではなく陶軍の知将・弘中隆兼（たかかね）を据え、元就との合戦に至るまでの神経戦をスリリングに描いた。隆兼は民を思う義心のある優れた将……がゆえに義兄弟の絆すら切り裂く謀将・毛利元就の、桁外れの将器が際立つ。組織内の軋轢（あつれき）により隆兼の正しい進言が却下される不条理もリアルで、その帰結の壮烈な厳島合戦は、無常が漂う。

（３）は江戸時代、奥州のある藩で、狼害（ろうがい）をふせぐ狼狩（おおかみがり）奉行に就いた主人公・岩泉亮介が、馬医らとともに狼の頭目「黒絞（くろしぼ）り」を追う。藩政の裏で汚職に手を染め私腹を肥やす人々、生きるため人の裏をかくように動く狼。亮介と黒絞りの邂逅（かいこう）シーンは、心通わせる両者の眼差（まなざ）しが印象深い。知性をどのように用いるか。狼狩奉行という心躍る役職を「発掘」した本作は、知とは人の専売特許ではないと示すかのようだ。＝朝日新聞2025年10月11日掲載