ホンダ“新”「フィット」発表！ 約310万円の“ちょうどいいサイズ”な「コンパクトモデル」！ 黒めスタイルがカッコイイ「ブラックウィングED」台湾に登場

黒スタイルがいい！ 新フィット登場！

ホンダの台湾法人は2025年10月1日、コンパクトモデル「フィット」の新たな特別仕様車「フィット ブラックウィングエディション」を発売したと発表しました。

黒スタイルがイイ！

2001年に誕生したフィットは、燃料タンクを前席中央の床下に配置した、ホンダ独自のセンタータンクレイアウトを初採用。「小さいのに広い」を実現した画期的なコンパクトカーです。

2007年発売の2代目、2013年発売の3代目を経て、2020年に4代目へと進化した現行型は、初代から続く思想を継承しながら、「心地良さ」を徹底的に追求。それまでの数値性能競争から距離を置き、人の感性を重視する方向に軸足を移して開発されました。

台湾でも高く評価されており、現地の専門家らが選出するコンパクトカー最優秀賞を2022年から4年連続で受賞しています。

そんなフィットの特別仕様車が今回発表されたフィット ブラックウィングエディションです。専用パーツは、ピアノブラックに塗装されたフロントバンパースポイラー、サイドスカート、リアバンパースポイラー、バックドアスポイラー。

さらにドアミラーカバーとバッジもブラックで統一され、精悍で引き締まった印象に仕上がっています。日常で扱いやすいサイズ感はそのままに、存在感を高めるアップグレードといえます。

価格は62万9000台湾ドル（約310万円、エンジン車）。既存グレードと比べると13万台湾ドル（約60万円）引き下げられており、価格訴求面でもインパクトのあるものとなっています。販売は10月末までの期間限定となります。

なお、このブラックウィングエディションはフィットのほか、「シビック」、「CR-V」、「HR-V（日本名：ヴェゼル）」にも設定されています。いずれも期間限定販売です。特別感と手頃な価格設定により、既存ユーザーの買い替えや新規ユーザーの取り込みを狙います。