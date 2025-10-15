のん、倉科カナと笑顔２ショットに「雰囲気凄すぎ」の声
俳優・アーティストののんが15日までに、オフィシャルブログを更新。
自身が主演を務めるABEMAオリジナルドラマ『MISSKING（ミス・キング）』（全８話）で共演する女優の倉科カナとのツーショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
『MISS KING / ミス・キング』は、天才棋士・彰一（中村獅童）に人生を奪われた主人公・国見飛鳥（のん）が、その深い憎しみから開花させた才能と、まっすぐに突き進む意志の強さで、自らの人生を取り戻していくヒューマンドラマ。辛い過去と向き合いながらも、前に進もうとする力強い女性の姿が丁寧に描く。倉科は、飛鳥が居候するバーの店主・堺礼子を演じる。
13日、「ミス・キング第三話」と題してブログを更新。「観ていただけましたか？」と切り出し、「倉科さん演じる礼子さんがあったかくってかっこよくって、飛鳥の支えになっているんだなと思って演じていました」と倉科が演じる堺礼子への思いをつづった。
最後は「いつも素敵な倉科さんと〜！」と述べ、倉科と笑顔で寄り添う２ショットを公開し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンからも「倉科さんの存在は癒し」「オアシスみたいな存在」「礼子さんに救われてますね。ありがとう倉科さん」「飛鳥の心がだんだん潤っていく」「有難い存在」「礼子姐さん、カッコイイですね。おまけにカワイイし」「雰囲気凄すぎ」「オーラ出すぎ二人とも」や、「どんどん沼りますね」「ノンさんって 男前」「飛鳥のエプロン姿が可愛かったー」「来週が待ち遠しい！」などの声が寄せられている。
