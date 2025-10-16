立憲民主党の野田佳彦代表が１６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にリモート生出演した。

番組では野田氏が１５日に国民民主党の玉木雄一郎代表、日本維新の会の藤田文武共同代表による３党党首の会談が行われたことを伝えた。

また自民党の高市早苗総裁が１５日に立憲民主党・国民民主党・日本維新の会の３党の各党首とハシゴ会談。国民・維新の２党に対して自民との連立と２１日に予定されている首相指名選挙の協力を要請した。日本維新の会の吉村洋文代表は、高市氏との会談後に会見に応じ、自民との連立を視野に入れた政策協議を両党間で行うことを明言したことも伝えた。

司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは、自民党との連立を離脱した公明党を巡り「公明との距離感についてどのようにお感じになっていますか？」と尋ねた。

野田氏は「本来、公明党は中道の政党だと思います。我々も中道ですので立ち位置としては極めて近い立場だと思います」と述べ、連立離脱で「今回は自民党と決別して野党になってきたわけですし、より親和性は増しますし、大いに連携していかなければいけないと思います」と述べた。

さらに「中道が厚みを増した時に穏健な保守とも連携できる。よりリベラルとも連携できることだと思いますので今回の公明党の決断は極めて大きなことだと思っています」と述べた。