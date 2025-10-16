【数学クイズ】「3の200乗と2の300乗、どちらが大きい？」仕組みが分かれば即答できる…？

この2択のクイズ、解けますか？

突然ですが皆さん、この2択のクイズに答えてみてください。

「3の200乗」と「2の300乗」、どちらが大きいでしょうか？

いかがでしょうか。なんだかどちらもものすごく大きい数字で、ピンと来ないですよね。

「3のほうが大きい数字だから3の200乗のほうが大きそう」と思う人もいれば、

「いやいや、2のほうが数は小さいけれど、300乗もしているんだから逆転するんじゃ？」と感じる人もいるでしょう。実際に確かめようとしても、よほど高性能な計算機を使わないと、「200乗」「300乗」なんて数字は正確に計算できません。

しかし実はこの問題、考え方さえわかれば中学生でもパッと解くことができるのです。

今回は、「指数（乗数）」の考え方、その興味深い仕組みを有効利用して、一見難問に見えるこの問題を解決していきましょう。

まず、「乗数」を揃えて考える

この問題を解くポイントは、「指数をそろえる」ことです。

指数とは、「3の200乗」の「200」、「2の300乗」の「300」というような、「何乗しているのか」を表す数字のことです。

おそらく多くの人は、いきなり「3の200乗」と「2の300乗」と言われても、その数字の大きさを想像することすらできません。ですが、指数部分を工夫すると、一気にわかりやすくなります。

たとえば、3の200乗は、「3を200回かけ合わせたもの」なので、「3を2回かけ合わせたもの」自体を100回かけ合わせることと同じになります。つまり、「(3²)の100乗」と書き換えることができます。

よって、

3の200乗 = 9の100乗

となるのです。

同じように、2の300乗は「(2³)の100乗」と書き換えられます。

つまり、

2の300乗 = 8の100乗

です。このようにして指数を「100」でそろえると、比べるのは簡単。

9の100乗と8の100乗では、当然9の100乗のほうが大きいですよね。

したがって、3の200乗のほうが2の300乗より大きいという結論になります。

「通分」と同じ発想で考える

この考え方、実は分数の「通分」とよく似ています。

たとえば、1/2と1/3のどちらが大きいかを比べるとき、

分母を6にそろえて「3/6と2/6」にして比べますよね。

「何乗」の数の場合も同じように、「乗数をそろえる」と見通しが立つのです。

数学の世界では、こういう「形をそろえる」発想がとても大事です。

これができるようになると、指数計算だけでなくほかのさまざまな計算にも応用することができます。

豊臣秀吉の“賢い部下”の話

さて、ここで一つ有名なエピソードを紹介しましょう。

豊臣秀吉の家臣の中に、曽呂利新左衛門というとても頭の切れる人物がいました。

あるとき、秀吉が家臣として尽くした新左衛門に対し、「褒美をやる。好きなだけ望め」と言いました。

すると、新左衛門はこう答えます。

「では、初日にお米を1粒ください。

2日目には2粒、3日目には4粒と、前の日の2倍ずつ増やしていって、30日目までお願いします」と。

一見、欲がないように見えますが、実はとんでもない要求であることがここまでの記事を読んだ皆さんにはお分かりでしょう。

なぜなら、月末には「2の30乗」というとんでもない量のお米になるからです。

2の30乗はどのくらい？

「2の30乗」なんて言われてもピンときませんよね。

そこでまず、「2の10乗」について考えてみましょう。

2の10乗は、2×2×2×2×2×2×2×2×2×2 = 1024。

つまり、およそ「1000（千）」です。

それにさらに2を10回かけると、約1000をさらに「約1000倍」するのですから、

1000×1000＝100万

となります。つまり、2の20乗の時点でなんと100万を超えているのです。

たった「1を2倍にしていくだけ」の作業を20回繰り返すと、100万倍になる。これがまさしく、指数のすごさです。

よって、「2の30乗」はさらにそれを1000倍するため、なんと約10億粒のお米を月末にはもらえることになる計算となります。パッと聞いたときには「大したことないな」と思われるような要求が、実際に計算してみると人間が一生かかっても食べきれないほどの量になるのです。

「指数」は直感を裏切る

この話からわかるように、「指数（乗数）」というものは、人間の直感を大きく裏切る性質があります。

こちらもまた有名な話ですが、紙を42回折ると月に届くという話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。（43回という説も広く知られています）

紙の厚さを0.1mmとすると、1回折ると0.2mm、2回折ると0.4mm、3回折ると0.8mm……というふうに倍倍に増えていきます。これを42回繰り返すと、その分厚さは約44万kmとなるため、地球から月までの距離である約38万kmを上回るのです。

もちろん、これは「もしも」の話であり、実際には紙をそんなに折れません。

でも、数字の上では「2の42乗倍」になるという意味で、理論上は月に届くのです。

「指数」というのは、それほど強力な数の成長の仕組みなのです。

投資の世界にも「指数」が生きている

さて、この指数の考え方、実はビジネスやお金の世界でも大活躍しています。

たとえば皆さんは「複利（ふくり）」という言葉を一度は聞いたことがあるのはないでしょうか。これは、預けたお金に利息がつき、その利息にもさらに利息がつく仕組みのことです。

最初に100万円を年利5％で預けると、1年後には105万円になります。

しかし、2年後には「105万円の5％」が増えるので、

100万円×(1.05)²＝110万2500円

3年後にはまたその1.05倍になるので

100万円×(1.05)³＝115万7625円

このように、雪だるま式に増えていくのです。

といっても、普通に5万円ずつ増えるのと数千円しか変わらないじゃないか、と思う人もいるかもしれません。しかし、20年やると

単利：100+5×20= 200

複利：100×(1.05)20 ≓ 265

というように、60万円以上も変化が生じます。

このように時間が経つごとに増え幅が大きくなっていくのが、まさに「乗数」の世界。

金利や投資のリターンを考えるうえで、指数の感覚を持っている人とそうでない人とでは、お金の増え方のイメージがまったく違ってくるのです。

NISAや投資信託の本質も「指数」

最近話題の「積み立てNISA」や「投資信託」も、まさにこの“指数の力”を味方につけた仕組みです。1年間で数％しか増えないように見えても、それが10年、20年と積み重なると驚くほど大きな差になります。

たとえば毎月3万円を20年間、年利5％で積み立てた場合、

単純計算なら「3万円×12か月×20年＝720万円」。

しかし実際には、利息が利息を生むので、約1,000万円近くになります。

これこそが「指数的成長」の力なのです。

まとめ：「指数」は人生を豊かにする“レンズ”

こうして見ると、「3の200乗と2の300乗」という一見「お金」や「経済」とは何の関係もなさそうな問題も、実は“世の中の仕組み”を理解する第一歩になります。

指数というのは、単なる数学の計算ではなく、経済、テクノロジー、人口増加、SNSの拡散など、あらゆる「増え方」の基本を表す概念です。だからこそ、指数を味方につけることができれば、お金の動きやビジネスの成長を読み解く力が身につきます。

これからの時代を生きる上で、「指数」の考え方はとても重要になります。

物価も給料も株価も、すべて“少しずつ増える”ように見えて、実は指数的に変化しているかもしれません。

「乗数」を理解することは、世界のスピード感を読み解く力を手に入れること。

ぜひ、今日から“指数の世界”を味方につけてみてください。

