「お前は卑怯」SNSで親族を中傷した女性、心の中にある闇と自己嫌悪｜プライドが高すぎる義妹【ママリ】

主人公・みつきは、育児と両立して難関資格に一発合格。その喜びをつづったSNS投稿が、義理の妹・さおりの静かな嫉妬心を噴出させてしまいます。この話は、キャリアウーマンのさおりの高すぎるプライドに傷つけられたみつきが、親族としての向き合い方を考えるストーリーです。『プライドが高すぎる義妹』をごらんください。

夫・和也は義母に騒動を報告しました。義母は「さおりは昔からああなのよ」とみつきを気遣ってくれました。一方、さおりは和也の「卑怯だ」という言葉に自己嫌悪に陥っていたのです―――。

義母の気遣いにも罪悪感が募る

翌朝、和也は義母に電話をかけて一連の騒動を説明してくれました。義母は、いつもと変わらない、優しくて温かい声で私を気遣ってくれました。



「困ったわね。さおりはいつもそうだから」



義母はそう言ってくれましたが、私は義実家を騒がせてしまった罪悪感が残りました。

【さおり視点】私が屈辱感でいっぱいになってしまった理由

私はさおり。あの日の翌日、都心の高層ビルにある自席で、キーボードに手を置いたまま、動けずにいました。兄・和也との言い争いが、耳の中で繰り返されます。



「匿名の誹謗中傷するなんて卑怯」



卑怯。その言葉が、私の胸を鋭く突き刺しました。 キャリアには自信があったし、何より仕事で成功したいと思いずっと全力で走り抜けてきました。そしてあの資格試験…。昨年、全力で勉強したのに落ちた。そして今年、私はなんとか合格で、育児の合間なんかで勉強した義姉は一発合格。



仕事に集中できる環境にある私が、育児に追われる彼女に負けたように思って、私の心は屈辱感でいっぱいになってしまったんです。



適当なフリーメールアドレスで勢いで作ったアカウントからコメントした時、一瞬、胸がスッとしたけれど、すぐに自己嫌悪が押し寄せた。こんな手段でしか、自分のプライドを保てない？そんな自分自身に、一番疲れているのは私だった。



どうして、素直に「おめでとう」「お互いにやったね！」って言えないんだろう。自分が持つ強烈な嫉妬心に、自分でもあきれていた。

あとがき：自己嫌悪を苛むプライドの鎖

この話では、さおりの心理の裏側が描かれます。彼女の攻撃的な行動は、実は自己肯定感の低さからくる「自分への苦しみ」の表れです。



「どうして素直におめでとうと言えないんだろう」という自己嫌悪の気持ちも持っていたさおり。この気持ちが良い方向に働くといいのですが…。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: ゆずプー

（配信元: ママリ）