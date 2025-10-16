明日死ぬかもしれないんですよ…仕事に没頭していた営業マンが60歳できっぱり引退。年金も繰上げて〈年間80万円以上減額〉を決断したワケ

長年、営業職として成果を追い続けてきた会社員のAさん。しかし、50歳を迎えたころ、「残りの人生をどう生きるか」「このまま仕事に身を捧げることが本当に自分の幸せなのか」と考えるようになったといいます。結果、Aさんは60歳で完全リタイアし、年金も繰上げ受給する決断をしました。その選択の先に、何が待っていたのでしょうか。見ていきましょう。

残りの人生をどう生きるか──50歳のターニングポイント

50代に差し掛かるころ、それまで遠くにあった「残りの人生」を考える機会が増えます。元会社員のAさん（68歳）も、振り返れば50歳が大きな転機だったといいます。

「定年まであと10年、その後5年は継続雇用で65歳でリタイア。そのとき自分に何が残っているのか、と考えたのが、ちょうど50歳のときでした」

大学卒業後、Aさんはメーカーの営業職に就職。数字と顧客に追われる日々を送りました。

「営業は成果がすべて。残業も休日出勤も当たり前。でもやりがいがあり、頑張れば昇給もありました。仕事＝自分の存在意義だと思っていたところがあります」

その一方で、家族との時間は減少。子育ては妻に任せっきりになっていました。同期には子ども優先の人もいましたが、やはり会社での評価に反映されていたといいます。

「正直“男なら仕事だろ”と思っていました。でも、自分は娘の友達の名前ひとつ知らない。家庭のことはほとんど妻任せで、私は『お金を運ぶだけの人』になっていた。それでいいのか――50歳で、ハッとそう気づいたんです。」

さらに、転職が当たり前の時代において、誰がいなくなっても会社は回るという現実も痛感していました。

考えるほどに「このまま65歳まで働き、老後に突入する人生で終わりたくない」と考えるようになったというAさん。妻と真剣に話し合った結果、60歳で完全リタイアを目標に。50歳からの10年間で、その実現に向かって準備しようと決めたのです。

60歳でリタイアするために、想定外のトラブルを乗り越えて

子どもたちの大学卒業で教育費負担がなくなった50代は、Aさん夫婦にとって「最後の貯め時」でした。ところが、リーマンショックや東日本大震災といった想定外の事態も。収入は一時的に減少しましたが、妻がパートを増やし、なんとか乗り切ったといいます。

「本当に妻との二人三脚。あと、投資を始めたのも大きかった。とんでもなく減った時期もありましたが、結果的にその後の資産増加のスピードは速かったですね。これがなければ、今ほどの余裕はなかったと思います」

明確な目標があったことで、10年間を有意義に使えたというAさん。55歳で役職定年になった後の5年はいっそう家庭優先に。急に仕事がなくなって「ロス状態」にならないよう、ゆっくりと生活を変化させていったといいます。

こうして、Aさんは予定通り60歳で退職。退職金や貯蓄を合わせた資産は3,200万円。年金についても、5年の繰上げ受給に踏み切りました。

年金の減額になっても「今」を選んだワケ

Aさんの年金は、65歳で受け取る場合は月17万5,000円ほどの見込みでした。これが、5年繰上げで約24％減額され、実際の受給額は月13万3,000円。一方妻も繰上げて、65歳受給ならば月9万5,000円だったものが、実際には月7万2,000円に。世帯での受給額は、月27万円だったものが、月20万円となり、約7万円の減額になりました。

「年間80万円も減るんですから、もちろん迷いはありました。でも、自由な時間が増える方が価値があると思ったんです。60代前半は体もよく動き、旅行も趣味も存分に楽しめる“黄金の5年間”ですからね」

その結果、現在68歳のAさんは、後悔を一切していないといいます。

「近所を散歩したり、妻と美術館に行ったり。何気ない時間がこんなに贅沢だとは思いませんでした。今の楽しみは『青春18きっぷ』を使った節約旅行（笑）。慎ましくも楽しく生きていますよ。資産運用も今のところ順調で、最低限の取り崩しで何とかなっている感じです」

そして、もし繰下げ受給をしていたら？ という問いについては、こう答えます。

「もちろん5年、10年受給を繰下げていたら年金は増えます。でも明日死ぬかもわからない。生きていても、そのお金で楽しむ体力があるのか。そこが重要なんです。損得は結果論でしかわからない。自分が納得して決めるしかありません」

正解のない時代にどう生きるか

年金受給の開始年齢は原則65歳ですが、希望すれば最短60歳から受け取ることも、最長75歳まで繰り下げることもできます。

繰上げれば1か月につき0.4％減額、繰下げれば0.7％増額。数字だけを見ると繰下げの方が“得”に見えますが、その分「時間」という最大の資源を後回しにすることにもなります。

Aさんのように「今を生きたい」と感じる人もいれば、「将来に備えたい」と考える人もいて、どちらも間違いではありません。損得ではなく、生き方と価値観に沿った選択、そして早い段階からの準備をすることが、何よりも大切なのです。