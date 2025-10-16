横浜バニラの新商品「塩バニラクリーミーサブレ」♡ほろっと＆とろ～りの贅沢食感

横浜発のギフトスイーツブランド『横浜バニラ』から、待望の新商品「塩バニラクリーミーサブレ」が2025年10月18日(土)に発売されます。発売を記念して、横浜高島屋 地下1階にて期間限定の特設ポップアップストアも登場。口に入れた瞬間“ほろっ”と崩れ、“とろ～り”と溶け合う、極上の口溶けをお楽しみください♡

横浜バニラの新商品が登場！塩バニラクリーミーサブレとは

「塩バニラクリーミーサブレ」は、横浜発のギフトスイーツブランド『横浜バニラ』が贈る第二弾商品。

繊細に焼き上げられたサブレが“ほろっ”と崩れ、濃厚な特製バニラチョコレートクリームが“とろ～り”と溶け出すダブル新食感が魅力です。

アンデス山脈のピンク岩塩が甘さを引き締め、上品な余韻を残します。

価格は8個入り1,550円(税込)、16個入り2,970円(税込)。どちらも個包装で、ギフトにもぴったりです♪

横浜高島屋に特設ポップアップストアが登場

発売を記念して、2025年10月18日(土)～10月21日(火)の4日間、横浜高島屋 地下1階 Foodies’ Port2「ベーカリースクエア」にて特設ポップアップストアを開催。

営業時間は10:00～21:00、各商品はおひとり様8個入り・16個入り合わせて4点までの販売となります。

整理券配布や販売方法の変更がある場合もあるため、詳細は当日の案内をご確認ください。期間終了後は常設店舗「横浜バニラ 横浜高島屋店」にて販売されます。

“ほろっ”と“とろ～り”の新体験をギフトに♡

本商品は、ブルボンバニラエキスを贅沢に使い、ダブルベイキング製法で焼き上げた特製サブレに、濃厚なバニラチョコレートクリームをたっぷり包み込んだ贅沢な逸品。

「気軽に贈りたい、プレミアムなひとくち」をコンセプトに、大切な人へのギフトや自分へのご褒美スイーツにもぴったりです。

横浜の香りとともに、幸せを届ける新スイーツ♡

横浜バニラの新商品「塩バニラクリーミーサブレ」は、ブランドの象徴でもある“上質さと温かみ”を兼ね備えたギフトスイーツ。

横浜の潮風を感じる塩味とバニラの甘い香りが織りなす新しい美味しさが、あなたのティータイムをより豊かに彩ります。

2025年10月18日(土)からの期間限定販売をどうぞお見逃しなく♡