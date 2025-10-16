TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が15日、放送された。ダウンタウン松本人志（62）が過去映像で登場する一幕があった。

今回の企画は番組開始11年半というタイミングで「過去に検証したホントの説か？放送していないウソの説か？を見極めるカードゲーム『説ダウト』」。MCのダウンタウン浜田雅功（62）、オードリー春日俊彰（46）、メイプル超合金のカズレーザー（41）の3人が「過去に検証したホントの説か？ 実際には放送されてない嘘の説か？ を見極めるカードゲーム」に挑戦した。

お題として登場した17年8月9日放送回では「もろパクリ企画でも MC仕事なら ついつい受けちゃう説」が登場。松本が画面右上のワイプに出現した。16年5月25日放送の「高齢者のウソほど見破れない説」では、ワイプの中から松本が切れのあるツッコミを披露。「せんぶり茶リアクションクイズ」に登場した白髪長髪で面長の86歳女性に対し「外国の犬みたいな」とツッコミを入れていた。

X（旧ツイッター）では松本の登場に対し「#水曜日のダウンタウン ありがたい 過去映像でワイプの松本さんを出してくれるなんて」「松本人志さんがワイプでのコメントも放送してるし今日が事実上の地上波復帰やん」「外国の犬みたいなwww 松本さんの大喜利やっぱり面白い〜www やっぱ地上波でも観たい」「ワイプに松本さん映ってるだけでテンション上がる」などと書き込まれていた。

ダウンタウンは11月1日開始予定の「DOWNTOWN＋」（ダウンタウンプラス）を手がける。視聴方法はスマートフォン（アプリ）、テレビ（アプリ）、パソコンの3つ。料金は月額1100円と年額1万1000円（いずれも税込み、定額制）。申し込みは10月24日から、公式HPから可能となるという。