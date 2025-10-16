＜速報＞米女子ツアー韓国大会が開幕 絶好調・勝みなみはパー発進
＜BMW女子選手権 初日◇16日◇パインビーチGL（韓国）◇6785ヤード・パー72＞米国女子ツアー韓国大会の第1ラウンドが開幕。2戦連続トップ3入り中の勝みなみが、午前9時33分に1番パー4からティオフを迎えた。
ドライバーでのティショットはフェアウェイ右へ。2打目をピン手前約5メートルにつけた。バーディパットはわずかにカップ右を抜けて、パー発進となった。2連続バーディ発進を決めた竹田麗央が日本勢トップの2アンダー・首位タイ。畑岡奈紗はイーブンパー・8位タイ、吉田優利は1オーバー・19位タイで前半をプレーしている。山下美夢有はスタートホールの1番をプレー中。岩井明愛は午前10時17分、妹の千怜は10時28分、馬場咲希は10時50分にスタートを予定している。今大会の賞金総額は230万ドル（約3億4924万円）。優勝者には34万5000ドル（約5238万円）が贈られる。
