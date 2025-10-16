自民党の高市総裁と日本維新の会の吉村代表が15日に会談。高市総裁は「基本政策はほぼ一致している」と語り、政策協議に入ることになりました。連立政権を組む場合、自民が公明党と組んでいた頃よりも議席数は増えます。新しい首相は誰になるのでしょうか？

■高市総裁と吉村代表が会談…他党は？

藤井貴彦キャスター

「自民党と日本維新の会の距離が縮まったように見えますね」

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「まさにそういう感じですね。ある立憲民主党の幹部は、高市総裁と吉村代表の会談後に、『維新はやる気満々ですね。維新は高市さんに投票すると思う。（国民民主党代表の）玉木さんは、高市さんと維新の接近を不愉快に思っているみたい』と話していました」

■公明との連立時代を上回る議席数に？

小栗委員

「まず確認しておきたいのが衆議院の議席数です。自民党は196、維新は35。仮にこの先、連立を組んだとすると、過半数の233にあと2議席まで迫ります」

「もともと自民と連立を組んでいた公明党の議席は24なので、これまでを上回る与党の議席数となる可能性があります」

藤井キャスター

「そうなると一気に高市首相誕生に向けて加速しそうですが、肝心の政策面で手を結べるのでしょうか？」

■政治とカネも…政策で手を結べる？

小栗委員

「4つの政策で見ていきたいと思います。まず15日の党首会談で議論されたというのが、維新が看板政策として掲げる『副首都構想』です。災害などが起きた時に、大阪をもう1つの首都として、首都の中枢機能を持たせるというものです」

「高市総裁は15日、『この政策の協議体を両党で作り、来年の通常国会あたりを目指してやっていけたら』と前向きな姿勢でした」

「また、維新が真っ先に掲げている『教育の無償化』については、すでに自民・公明・維新の3党で、高校授業料の無償化に向けて制度設計を具体化していくことで大筋合意しています」

「一方、大きく立場が異なる問題もあります。『政治とカネ』では、自民党は企業・団体献金に関して、禁止よりも公開だという姿勢を示し、現状維持を求めています。維新は企業・団体献金の禁止や政治資金の透明化を掲げていて、温度差があります」

藤井キャスター

「ここが公明との連立解消の原因になっただけに、大きなポイントになりますよね」

小栗委員

「まさにその通りです。さらに『社会保険料の改革』について、最重要経済政策として掲げる維新は、国民医療費の総額を年間4兆円以上削減し、現役世代の社会保険料を年間6万円下げる改革プランを示しています」

「ただ社会保険料を引き下げるということは、医師の収入源である診療報酬の引き下げにつながりかねず、日本医師会を自民党最大の支持組織として抱えている自民党としては、慎重にならざるを得ません」

■今後は？ 維新からは前向きな声も

藤井キャスター

「高市総裁は党首会談の後、『基本政策はほぼ一致している』と話していましたが、そう簡単にはいきそうではないですね」

小栗委員

「ただ、ある維新の幹部は『首相指名選挙までに政策合意をしないといけない』と意気込むなど、維新からは前向きな声も多く聞かれます」

藤井キャスター

「16日は高市総裁と維新の藤田共同代表のほか、両党の政調会長を交えて政策協議を行う予定です」

（10月15日『news zero』より）