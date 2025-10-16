「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

中１２日の実戦ブランクがあった中、阪神・森下翔太外野手の走塁にリーグチャンピオンの輝きを見た。

自らのバットで先制打をたたき出した六回１死一塁。佐藤輝が放った中堅前への飛球。二塁ベース前で打球を見上げた。打球の高さ、落下速度、前進する中堅・桑原と打球の距離感。捕れない−と確信し、一気に三塁を陥れた。

さらに評価されるべき走塁は、大山の三ゴロで本塁を狙い、三本間で挟殺死となった場面だ。捕球した三塁・筒香が本塁の捕手・山本に送球。ボールを握った山本が三塁に追い詰める。だが、森下は懸命に逃げ、時間を稼いだ。森下が本塁へ切り返したのを見て、二塁ベース手前にいた佐藤輝は一気にスピードを上げて三塁を狙った。森下はタッチアウトになったが、佐藤輝は三塁を陥れた。

２死一、二塁ではなく、一、三塁の局面を整えた功績は大きい。一、二塁であれば、外野は単打での生還を防ぐために前進守備を敷くが、一、三塁となったことで、ＤｅＮＡの外野陣は三塁走者ではなく、一塁走者の生還を防ぐことへの意識を高める。小野寺の右前打で２点目を奪った事実。ＤｅＮＡ・東を降板に追い込んだ価値ある挟殺死と言っていいだろう。

森下は「短期決戦はそういうところまでこだわってやっていきたいし、チームとしても次の塁を狙っていこうというところがあるので、そこに自分も乗っかって。（１勝の）アドバンテージを生かすには今日勝つことだった。これで乗っていける。明日も勝ちます」と力強く語った。

五回、先頭で右前打を放った中川に代走・小野寺を告げた藤川監督の采配に驚かされた。１勝のアドバンテージがあるとはいえ、初戦を落とせば１勝１敗になり、２連勝でファーストＳを突破してきたＤｅＮＡの勢いはさらに増す。この回に得点は奪えなかったが、ペナントレースと短期決戦を「全くの別物」と位置付ける指揮官の決意、意地、腹積もりを示したタクトに映った。

六回は先頭の近本が遊撃内野安打。中野が犠打で送った１死二塁で、近本は一塁けん制では走者にスタート切らせない匠の技を見せていたセ・リーグ最多勝左腕の隙を突き、山本が三塁送球できない完璧な三盗を初球に決めた。そして森下が先制の中前適時打。村上が再三のピンチを無失点で耐え忍んだ力投が報われたシーンでもあった。

均衡したゲームに動きを与えた藤川監督は「チーム全員の力で、タイガースらしいゲームになったと思います。集中力が非常に高いですから、やっぱりタイガースの野球という感じですね」と先勝した安堵感より、あと２勝しなければならないという緊張感を保った言葉選びだった。

最も心配されたのは、ブランクがもたらす初戦黒星により、１勝１敗以上の勢いをＤｅＮＡがまとってしまうことだった。日本シリーズ進出をかけた戦いで２勝０敗としたチームの突破率は９６・８％。もちろん、まだ気は抜けないが、実戦勘を心配する声は杞憂だったようだ。（デイリースポーツ・鈴木健一）