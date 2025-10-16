ドジャースの大谷翔平投手は１５日（日本時間１６日）、ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦に向けて本拠地のドジャースタジアムで前日練習。ブルペンで投球練習後、屋外で異例のフリー打撃も行った。３２スイングで１４本の柵越えを放った。

打撃はポストシーズンに入り３４打数５安打（打率・１４７）と不振。この日の練習では鬱憤（うっぷん）を晴らすように、レギュラーシーズンでも行わなかったフリー打撃も行い、感触を確かめた。

３連発を２度、右翼最上部の屋根を直撃する推定１５０メートル弾をたたき込むなど快音を連発。その様子を見守ったロバーツ監督、フリーマン、マンシー、カーショーらは興奮の様子で拍手し、歓声をあげた。

打撃練習は室内で行うのが大谷スタイルだったが、異例の光景。試合では使用しない特製バット、登場曲も流して気分転換した。

試合前の会見ではロバーツ監督が１１日に「あのようなパフォーマンスではワールドシリーズは勝てない」と苦言していたことについて問われ「逆に言えば、打てば勝てると思ってるのかなと思う。打てるように頑張りたい」と語っていた。

また、第４戦は先発予定。中１２日のマウンドへ向けて、ブルペンで３０球を投げ込んだ。