¡Úº£¤¬à½Üá¡Á¤³¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¾è¤ì¡Á¡ÛÆþ³¤³¾¡¡¸µ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎºÊ¡¦¿·ÅÄÍÍý¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¡þÆþ³¤³¾¡Ê£²£¹¡Ë²¬»³»ÙÉô£±£±£¶´ü
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£°Ç¯¤¬·Ð²á¤·¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ½¼¼Â´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î¤ÎÌÄÌç£Çµ£·£²¼þÇ¯¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£²Ãå¡Ë¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É£µ·î°Ê¹ß£¸Í¥½Ð£²£Ö¡££²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤â£±£µÆü»þÅÀ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¥Ú¡¼¥¹¤Î£·¡¦£·£¹¤Î¾¡Î¨¤òÃ¡¤½Ð¤¹¤Ê¤ÉÀä¹¥Ä´¤À¡£
¡¡ÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬£Ó£Ç½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿£³·î¤Î¼ã¾¾¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢£··î¤ÎÆÁ»³¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥«¥Ã¥×¤Î·Ð¸³¤À¡£¡Ö£Ó£Ç¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¥Ú¥é¤È¤«¤â°ì¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¹¤³¤È¡¢Àµ²ò¤«¼ºÇÔ¤«Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ÆÈ¿¾Ê¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó½Ð¤·¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥¿¡¼¥ó¤äÁö¤ë°ÌÃÖ¤È¤«Á´Éô¤¬ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÀá¤À¤±¤Ç°ìÇ¯Ê¬¤¯¤é¤¤¤ÎÇ»¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿É½¾ð¤ÇÇ»¸ü¤ÊÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤Î°²²°£·£²¼þÇ¯¤ÇÂÔË¾¤Î£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¾Î¹æ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¹·î¤Î²¼´Ø£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼Í¥¾¡Àï£±ÏÈ¤Ç¤Î²ù¤·¤¤ÇÔÀï¡Ê£³Ãå¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½£±Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ°²²°¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ï¼ºÇÔ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤½¤Î¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤Ë¤·¤Æ¡¢½çÄ´¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿È¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤ÏÄ´À°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¹Ô¤Â¡¢¥¿¡¼¥ó²ó¤ê½Å»ë¤ÎÄ´À°¤ÎÊý¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿¤Ó¤¬¤¤¤¤»þ¤Ë¤Ï¤½¤Ã¤Á¤Ë¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÏ¤â¤â¤¦¾¯¤·Ëá¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤â¤À¤¤¤Ö¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÉñÂæ¤Ç¹â¤¤ÊÉ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤Ë¸þ¾å¿´¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤â²÷¿Ê·â¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤À¡£ºÊ¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¿·ÅÄÍÍý¤µ¤ó¡£¡Ö²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£ºÊ¤âÁª¼ê¤òÂ³¤±¤ë¤«ËÜÅö¤Ë³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤È¤·¤Æ¤â¤è¤ê°ìÁØ¡¢Áö¤ê¤ËÎÏ¤¬Æþ¤ë¡£
¡¡ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤³¤³£³Ç¯¤Î²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤³¤Ï¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ô»ú¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê¾¡Î¨¡Ë£¸ÅÀ¤¬ÌÜÉ¸¡£¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï£·ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£ºòÇ¯£Çµ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ï£Ó£Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½çÄ´¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë£²£¹ºÐ¤¬¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ø¡½¡½¡£¥¿¡¼¥ó¤òËá¤¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀºÅÙ¤â¾å¤²¤ÆÌ´¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£