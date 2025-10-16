日米財務相発言に反応か、ドル円150.50円台まで下落 加藤氏「円安方向で急激な動きみられる」



円全面高、ドル円は150.50円台に下落。



きのう行われた日米財務相会談でベッセント米財務長官が「日銀が適切に金融政策を運用し続ければ円相場は適正な水準に落ち着くだろう」と述べた。ただ、適正な水準についてはコメントしなかった。加藤財務相は円安方向で急激な動きがみられる、為替相場はファンダメンタルズを反映し安定的に推移することが重要と述べた。金融政策は日銀が判断するものだと付け加えた。



日米財務相の発言に円買いで反応か。

