¡¡3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥Ù¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤ë¤¢¤ê¤Ü¤Ü¤¬16Æü¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£É×¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤É¤ó¤°¤ê¤¿¤±¤·¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉ×¤È½Ð»ºÄ¾¸å¤Î1Ëç¤â¡Ä²æ¤¬»Ò¤òÊú¤¯¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¡¦¤¢¤ê¤Ü¤Ü
¡¡¤¢¤ê¤Ü¤Ü¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡¢»º¸åÄ¾¸å¤Î¼Ì¿¿¤ò¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÀèÆüÃÏ¸µ¡¦ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Ë¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÀ¼¤¬Äã¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÌó40»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ÎÊý¡¹¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¢É×¡¦¤É¤ó¤°¤ê¤¿¤±¤·»á¤Î¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÊì»Ò¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ËÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤Î±þ±ç¤ä¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Êµ¤¸¯¤¤¡¢Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£¤Ï¥é¥¤¥ÖÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é°ÂÀÅ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥é¥¤¥ÖÉüµ¢¤ÎÌÜ½è¤¬¤Ä¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡¡
¡¡¤¢¤ê¤Ü¤Ü¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥Ù¡¼¥¹¤òÃ´Åö¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ï2016Ç¯11·î¡¢¡ÖWe love Tank-top¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤ó¤°¤ê¤¿¤±¤·¤Ï°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Ç¡¢13Ç¯¤«¤é·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£°ìÈ¯¥®¥ã¥°¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢¥µ¥Ä¥Þ¥«¥ïRPG¡¢Yes¡ª¥¢¥¥È¤È¤Î3¿Í¤Ç¡Ö²ø´ñ¡ªYes¤É¤ó¤°¤êRPG¡×¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Ê¤É¤Î¥Í¥¿¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
