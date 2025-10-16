ÆüÈÎ¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÆþ¾ìÎÁ¤¢¤êµðÂç½ñÅ¹Ž¢Ê¸µÊŽ£¤ÎÈëºö
¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×¤Î¥Õ¥í¥¢¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×Æâ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
°ìÉô¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÆþ¾ìÎÁÀ©¤Î¤¢¤ëËÜ²°¡ÖBUNKITSU TOKYO¡×¡Ê¥Ö¥ó¥¥Ä ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ë¤¬¡¢9·î12Æü¡¢Åìµþ¡¦¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±ØÁ°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×»ÜÀßÆâ¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¸µÊ¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¡ÖÊ¸²½¤òµÊ¤¹¤ë¡¢Æþ¾ìÎÁ¤Î¤¢¤ëËÜ²°¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë2018Ç¯¤ÎÏ»ËÜÌÚÅ¹¡¢2021Ç¯¡¦Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡¢2024Ç¯¡¦Ì¾¸Å²°±ÉÅ¹¤ÈÅ¸³«¤µ¤ì¡¢ËÜÅ¹¤Ç4Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ï´ûÂ¸Å¹¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë"µðÂç½ñÅ¹¡É¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ý¤Ä¥¹¥Þ¥Û¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÎ¥¤ì¤¬¿Ê¤à¤³¤Î»þÂå¡¢¤Ê¤¼Æþ¾ìÎÁÀ©¤òÀß¤±¤¿µðÂç½ñÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡¢»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
±¿±Ä¤Ï½ÐÈÇ¼è¼¡¡¦ÆüÈÎ¤Î»Ò²ñ¼Ò
¡Ö¡Ø¥Ö¥ó¥¥Ä ¥È¡¼¥¥ç¡¼¡Ù¤Ï¡¢Å¹ÊÞÌÌÀÑÌó1000ÄÚ¡¢Â¢½ñ¤ÏÌó10Ëüºý¤òÍ¤¹¤ë¡¢Ê¸µÊ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÂÚºß·¿½ñÅ¹¤Ç¤¹¡£¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤äÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡¢Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ò¤é¤¯¤Î»³¸µÍ¤ÇÏ»á¡Ê¼èÄùÌò Ê¸µÊ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¡¢°Ê²¼È¯¸À¤ÏÆ±»á¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¼Â¤Ï¡¢¡Ö¤Ò¤é¤¯¡×¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤Ï½ÐÈÇ¼è¼¡Âç¼ê¤Î¡ÖÆüÈÎ¡×¡ÊÆüËÜ½ÐÈÇÈÎÇä¡Ë¤À¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢½ÐÈÇÊª¤ò½ñÅ¹¤Ë²·¤¹¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»¨»ï¤ä½ñÀÒ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÇ¯¡¹½Ì¾®¡£¤½¤³¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢ÆüÈÎ¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬ÉôÌç¤Ë¤¤¤¿»³¸µ»á¤¬¿·»ö¶È¤ÎÀïÎ¬¤òÎ©°Æ¤·¤¿¡£
»ö¶È¤Î³«È¯Åö»þ¡¢¡ÖÆüÈÎ¤Ï¡ØËÜ¤òÆÏ¤±¤ë¡Ù¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡ØÆÉ½ñ¤½¤Î¤â¤Î¡Ù¤ÏÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇBtoB¤Î¡Ö²·¡×¤«¤éBtoC¤Î¡Ö¾®Çä¡×¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ¤ªµÒ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤±¤ë¡£°ìÏ¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¸·¤·¤¤¶ÉÌÌ¤«¤é¤ÎÂÇ³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤¬Ãæ¿´¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¸½ºß¡¢¿Í¸ý¤Î6³ä°Ê¾å¤¬¡Ø·î¤Ë1ºý¤âËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¢¨¡Ë¤È¤¤¤¦Ê¸²½Ä£¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢»ä¤âÅ¹Æ¬¤ÇÀÜµÒ¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹¤½¤ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢2025Ç¯³«¶È¤ÎTAKANAWA GATEWAY CITY¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³¹¤ÎËÜ²°¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¡È¥³¥¢¤ÊÆÉ½ñ¹¥¤¡É¤ÎÊý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¤Õ¤À¤ó¤ÏËÜ¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¡ÉÊý¤¬¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¾ÃÈñ¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢¤Þ¤À´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÈÊ¸µÊ¡É¤È¤¤¤¦µï¾ì½ê¤òµ¯ÅÀ¤ËËÜ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÆÉ½ñ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ê¢¨¡ËÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¡Ö¹ñ¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤ÏÀÄ´ºº¡×¡£Ê¸²½Ä£¹ñ¸ì²Ý¡§ÎáÏÂ6¡Ê2024¡ËÇ¯Ä´ºº
Ê¸µÊ»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Î»³¸µÍ¤ÇÏ»á¡£ÆüÈÎ¤ÎÃÏ°è»ö¶È³«È¯¥Á¡¼¥à ¥ê¡¼¥À¡¼¤â·óÇ¤¤¹¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤Ë¹þ¤á¤¿¡È»Å³Ý¤±¡É
¹âÎØ¤ÎÅ¹¤Ï¡ÖÆþ¾ìÎÁÀ©¡×¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢»ùÆ¸½ñ¤Ê¤Éµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÌµÎÁ¤Î½ñÅ¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
Æþ¾ìÎÁ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐµÊÃã¤Î¡Ö¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡ÊÁ´223ÀÊ¡Ë¤À¡£°Û¤Ê¤ë3¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤òµ¤Ê¬¤äÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¡£¶â³Û¤Ï60Ê¬1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ç¡¢±äÄ¹30Ê¬¤´¤È¤Ë550±ß¡¢1ÆüºÇÂç3850±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ë¤¢¤ëËÜ¤¬¼«Í³¤Ë±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯ÉÕ¤¤Ç¡¢ÊÌÎÁ¶â¤Ç·Ú¿©¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Õ¥§¥é¥¦¥ó¥¸¤Î1¤Ä¡¢ºÂÀÊ¤«¤é¤Ï¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¤â¸«¤¨¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥É¥ê¥ó¥¯¡Êº¸¡Ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡¢±¦¤ÏÊÌÎÁ¶â¤Î·Ú¿©Îà¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡×¤â5¼¼È÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Éô²°¤Î¹¤µ¤Ë¤è¤ê60Ê¬1650¡Á3850±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ë¡£¼èºà¸å¤Ë²£¤òÄÌ¤ë¤È¡¢¤¹¤ê¥¬¥é¥¹¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÊ£¿ô¤Î¿Í±Æ¤¬¸«¤¨¡¢³èÈ¯¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖÅìµþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¡²¬¤äÌ¾¸Å²°¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ËÅ¹ÊÞÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¡¢¤³¤ÎÅ¹¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤Ï¡Ø¥«¥Õ¥§ÆñÌ±¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Î¡Èµï¾ì½ê¡É¡¢Í§¿Í¤äÃÎ¿Í¤È²ñ¤¦¡È¸òÎ®µòÅÀ¡É¡¢»Å»ö¤Î¡È¥Î¥Þ¥Éºî¶È¡É¤Ë¤âº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´ûÂ¸Å¹¤âËÜ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿ÁÊµá¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¿·¤Î²»À¼MRµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¡¢Â¸ºß¤¬Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ç§ÃÎÅÙ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Î1¤Ä¤¬¡¢¡Ö°ì¸«µÒ¡§¾ïÏ¢µÒ¡×¤ÎÈæÎ¨¡£´ûÂ¸Å¹¤ÎÆþ¾ìÎÁ¼ýÆþ¤ÎÈ¾¿ô¤Ï·î³ÛÄê´ü·ô¤ä²ó¿ô·ôÍøÍÑ¤Î¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ö¥Ã¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬Áª½ñ¡¢¸«¤»Êý¤â¹©É×
Ê¿Æü¤Î¸á¸å¡¢¼èºà¤ËÀè¶î¤±¤Æ°ìÍøÍÑ¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¹Æâ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¶õ´ÖÀß·×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿´¤¬Ìö¤ë¡¢¼«Í³¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤ËÜ²°¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤ËÄ¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤¿¡¢¤°¤Í¤°¤Í¾®Æ»¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÊº¹¤Î¤Ä¤¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ä¡¢Ï©ÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤è¤¦¤ËËÜÃª¤¬ÊÂ¤Ö¥¨¥ê¥¢¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¯¤°¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ëÂç¤¤µ¤ÎÄÌ¤ê·ê¤¬¤¢¤ëËÜÃª¤Ê¤É¡¢¥¢¥½¥Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤â¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¼Ì¿¿Ãæ±û¤Î±¦¤Ï¡ÖÁë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥Õ¥í¥¢Æâ¤Ë¡Ö10Ëüºý¤ÎËÜ¡×¤ÈÊ¹¤¯¤ÈËÄÂç¤Ê¿ô¤Ë»×¤¦¤¬¡¢³¹¤ÎÂç·¿½ñÅ¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÂ¢½ñÌ©ÅÙ¤ÏÄã¤¤¡£¥¨¥ê¥¢¤Ë¤è¤êÌ©ÅÙ¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬Èæ³ÓÅªÃµ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡Ö¼ÒÆâ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬¸·Áª¤·¤¿ËÜ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«¤»Êý¤â¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Î½ñÅ¹¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°¤â¼¨¤µ¤ì¡¢Çä¤ì¶Ú¤ÎËÜ¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊËÜ¤âÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ñÅ¹¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥Ö¥Ã¥¯¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤â¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼ÔÌÜÀþ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡×
¡Ö½ñÊª¤Î¿¹¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤âÊ¹¤¯¤¬¡¢°ìÄê¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
»ùÆ¸½ñ¤âËÉÙ¤ËÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥Þ¤ÈÍÄ»ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¡Ê¥Ð¥®¡¼¡Ë¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éÃµ¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
»ùÆ¸½ñ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
³¹¤Î½ñÅ¹¤È¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüÈÎ¤Ï²·¤È¤·¤Æ½ñÅ¹¤Ë½ÐÈÇÊª¤òÇÛÁ÷¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ñÅ¹¶È¤Ç¤Ï¤Þ¤È¤â¤Ë¶¥¹çÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¡£³¹¤Î½ñÅ¹¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë½ñÅ¹ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Ê¸µÊ»ö¶È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤âº£²ó¤Î½ÐÅ¹¤â»öÁ°¤Ë¤ªÏÃ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÈÇ¤ä½ñÅ¹·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¤Ãæ¤Ç¤Î¼Â¸³Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¶ÈÂÖ¤Î¤¿¤á¡¢Íø³²´Ø·¸¤è¤ê¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾ðÊóÏ¢·È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Åö¼Ò¤¬R¡õD¡Ê¸¦µæ³«È¯¡ËÅª¤ËÈ¯¸«¤·¤¿¤³¤È¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤Ê¤É¤â¡¢ÆüÈÎ¼çºÅ¤Î¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤äÆü¡¹¤Î¾¦ÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹ÊÞ»ë»¡¤Î¤´Í×Ë¾¤âÁý¤¨¡¢ÆüÈÎ¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¤¬¼è°úÀè¤Î½ñÅ¹ÍÍ¤ò³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÈÌ¤Ë¡¢½ñÅ¹¤ÎÁÆÍøÎ¨¤Ï¡ÖÄê²Á¤Î22¡Á23¡ó¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£1000±ß¤ÎËÜ¤¬Çä¤ì¤Æ¤â220¡Á230±ß¤·¤«Íø±×¤È¤·¤Æ»Ä¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤«¤é¿Í·ïÈñ¤ä²ÈÄÂ¡¢¸÷Ç®Èñ¤Ê¤É¤Î·ÐÈñ¤ò¤«¤±¤Æ·Ð±Ä¤¹¤ë¡£»¨»ï¤ä½ñÀÒ¤¬º£¤è¤ê¤âÇä¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ê¤é·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¤½¤³¤ÇËÜ°Ê³°¤Ë»¨²ß¤äÊ¸¶ñ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤ÆÉÊÂ·¤¨¤òÂ¿ÍÍ²½¤·¤¿¤ê¡¢¥«¥Õ¥§¤òÊ»Àß¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¶ÈÂÖ¤ò¹¤²¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Ê£¹ç»ö¶È¤Ç¼ý±×¤Ï¹õ»ú²½
Ê¸µÊ»ö¶È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ7Ç¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê»Å³Ý¤±¤ò¹Ô¤¤¡¢»ö¶È¤ò¹õ»ú²½¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖÊ¸µÊ¤Î»ö¶È¼ý±×¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ3¤Ä¤Ç¤¹¡£¡Æþ¾ìÎÁ¡Ê¥«¥Õ¥§¤ä¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥ë¡¼¥à¡¢Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÄÂÂßÎÁ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎÁ¡Ë¡¢¢ËÜ¤ÎÈÎÇä¡¢£Å¹ÊÞ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÅ¹ÊÞ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢ËÜ²°¤Ë¥¢¡¼¥È¤ä¥«¥Õ¥§¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
£¤Ï¡ÖÊ¸µÊ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£Îã¤¨¤Ð»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Á¤ÎËÜ²°¡õ¥Û¥Æ¥ë¡Ø¤Í¤ò¤Ï¤¹¡Ù¡×¤È¤¤¤¦»ÜÀß¡Ê2024Ç¯11·î³«¶È¡¢Ìó2Ëüºý¤ÎËÜ¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£±¿±Ä¤ÏÆ±»Ô¤ÇÉÔÆ°»ºÃç²ð¡¦´ÉÍý¶È¤È¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤ò±Ä¤à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¤ä¤·½»Âð¤Ç¡¢¤Ò¤é¤¯¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡Ö2018Ç¯8·î¤Ë³«¶È¤·¤¿¥Ö¥Ã¥¯¥Û¥Æ¥ë¡ØÈ¢º¬ËÜÈ¢¡Ù¡Ê¿ÀÆàÀî¸©È¢º¬Ä®¡Ë¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¢º¬ËÜÈ¢¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤ÈÆüÈÎ¤ÎÊÝÍÜ½ê¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤ò¥Õ¥ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â´ÛÆâ¤ËÌó1Ëü2000ºý¤ÎËÜ¤òÈ÷¤¨¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¤¤¤º¤ì¤â¡ÖËÜ¡Ü¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÎÍ»¹ç¤À¤¬¡¢¼ý±×¤Ï°µÅÝÅª¤Ë½ÉÇñÎÁ¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÈÌÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¤È½Ð¹ç¤¦¥¿¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»æ¤ÎËÜ¤Ï¥ª¥ï¥³¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡Ä
Á°½Ò¤·¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÇÂçÈ¾¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö»æ¤ÎËÜ¤Ï¥ª¥ï¥³¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»þÂåÀ¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¡Ö¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅú¤¨¤ÏÀ¸³è¼Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ù¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤«¤ËÀ¸³è¼Ô¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÍ½Â¬¤·¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·Â³¤±¤ë¤«¡¢¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
É®¼Ô¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¿Íµ¤´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤¢¤ëÍÌ¾Î¹´Û¤Î¼ç¿Í¤Ë¡ÖÎ¹´Û¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ëµÊÃã¼¼¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¤³¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤äË¹»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤¬¡¢¤¢¤ë¤È³Ê¹¥¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¡¢»³¸µ»á¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖËÜ¤ä½ñÅ¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤¬¡¢¤¢¤ì¤ÐË¤«¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£³ÆÃÏ¤«¤éÄó·È¤Î¤´°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤ËÊ¹¤¯¤Î¤¬¡¢¡Ø½ñÅ¹¤Ï³¹¤Å¤¯¤ê¤ËÉ¬Í×¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ç¡ØËÜ¤òÇã¤¦¡¢ËÜ¤òÆÉ¤à¡Ù¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ä½èÊ¬»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦Ì¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤«¤â¡¢°ú¤Â³¤¤Î²ÝÂê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊ¸µÊ¡×¡áÊ¸²½¤òµÊ¤¹¤ë¤Î¡ÈÊ¸²½¡É¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡£¡Ö¶¥¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¸³è¼Ô¤ò¸«¤í¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÉÔÊÑ¤Ê»ö¶ÈÅ¯³Ø¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¹â°æ ¾°Ç· ¡§ ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë