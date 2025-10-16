東洋電は急伸、６～８月期最終利益４．８倍で鉄道向け受注も好調

東洋電機製造<6505.T>は急伸。同社は１５日の取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比３．０％増の８４億９００万円、最終利益は同４．８倍の４億６５００万円となった。大幅な増益で着地したことに加え、中間期の業績予想に対する最終利益の進捗率は６２％に上った。あわせて立会外での自社株買いの実施も公表しており、利益拡大と資本効率の向上に向けた取り組みを評価する動きとなった。



鉄道事業者の車両投資が活発化し、新造車両製品や機器更新の受注が国内で増加した。交通事業では受注高が同１２．０％増の８０億４６００万円と拡大。同事業ではインドネシア向け大口案件を中心とした採算性の向上もあって、大幅増益となった。東洋電は同日の取引終了後に、東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を通じ、１６日午前８時４５分に５万株の自社株の買い付け委託を行うと発表。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、１６日に４万８００株の買い付けを行った。



出所：MINKABU PRESS