グロービング<277A.T>がストップ高の水準となる前営業日比５００円高の２８７０円に買われた。同社は１５日の取引終了後、２６年５月期第１四半期（６～８月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を修正しており、これを好感した買いが集まった。



今期の最終利益予想を従来の見通しから２億９２００万円増額して２５億５７００万円（前期比４４．６％増）に引き上げた。ＡＩ事業を起点としたコンサルティングが拡大。利益率の上昇による影響を反映した。売上高予想は据え置いた。６～８月期の売上高は前年同期比５４．６％増の２６億６０００万円、最終利益は同６９．９％増の６億７９００万円だった。



出所：MINKABU PRESS