スーパーＶがＳ高カイ気配、「ロピア」運営会社によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ

スーパーバリュー<3094.T>がストップ高の水準となる前営業日比１００円高の７４８円でカイ気配となっている。同社は１５日の取引終了後、食品スーパーマーケット「ロピア」を運営するＯＩＣグループ（川崎市幸区）がスーパーＶに対し、完全子会社化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。買付価格は１株７９５円で、スーパーＶの株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せする動きとなっている。ＯＩＣグループはスーパーＶの株式を６５．２４％保有する親会社。ＴＯＢ成立後、所定の手続きを経てスーパーＶは上場廃止となる見通し。



買付予定数は４４９万７３１７株で下限と上限は設定しない。買付期間は１６日から１２月１日まで。スーパーＶはＴＯＢに対し賛同の意見を表明し、株主に応募を推奨した。東京証券取引所は１０月１５日付でスーパーＶを監理銘柄（確認中）に指定した。



出所：MINKABU PRESS