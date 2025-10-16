インターファクトリー<4057.T>はクラウドコマースプラットフォームサービスが主力事業。国内ＢｔｏＣ（企業から消費者に直接商品やサービスを提供する形態）－ＥＣ市場は今後も成長が続くとみられ、同社の追い風となりそうだ。



足もと業績は堅調で、１０日に発表した２６年５月期第１四半期の単独営業利益は前年同期比２．７倍の４４００万円で着地。システム運用保守とＥＣビジネス成長支援事業が伸びたほか、利益面では業務効率化が寄与した。同社は安定して利益が生み出せる土台固めに注力しており、今期の通期営業利益予想は８２００万円（前期比５８．０％減）、２７年５月期通期の営業利益目標は２億３１００万円を掲げている。



株価は１４日に直近高値５４４円をつけたあとは伸び悩んでいるが、日足チャートでは２５日移動平均線が下げ止まりの気配。２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現すれば上げに弾みがつきそうだ。（参）



