ジェイドグループ<3558.T>が続急伸している。同社は１５日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比９６．４％増の１０億９００万円、最終利益は同２６倍の５億７３００万円となった。大幅増益で着地したことを評価した買いが集まったようだ。



売上高は同６．３％減の８９億１４００万円だった。マガシークのＥＣＳ取引の解約による影響が売上高の減少につながった一方、物流フローやウェブ広告の効率化に向けた施策が奏功し、利益を押し上げた。同社はあわせて、ファッション小物販売事業を展開し、民事再生手続き中のロイヤル（名古屋市中区）に対して、スポンサーとして再生支援をする契約を締結したと発表している。



出所：MINKABU PRESS