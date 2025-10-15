ブラピ主演映画史上最高興行収入を記録！『F1 ザ・ムービー』12月12日（金）よりApple TVにて配信開始

世界各国で社会現象を巻き起こした『トップガン マーヴェリック』監督とブラッド・ピットがタッグを組み、すべての映画をぶっちぎる映画体験の新境地を切り開く、Apple Original Films『F1 ザ・ムービー』。ブラピ主演映画史上最高興行収入を記録した大ヒット作が、Apple TVにて、12月12日（金）より配信が開始する！

周りを輝かせようとするブラッド・ピットは最高のリーダー！映画『F1®／エフワン』インタビュー ブラッド・ピットと『トップガン マーヴェリック』のジョセフ・ … 周りを輝かせようとするブラッド・ピットは最高のリーダー！映画『F1®／エフワン』インタビュー

『F1 ザ・ムービー』世界興行収入約880億円を突破

本作は、今年最も興行収入を上げたApple Original Filmsであり、米国における過去5年間で最大のオリジナル実写映画のオープニング成績を記録。IMAXでの再上映もされ、世界興行収入6億ドル（約880億円）を突破。CinemaScoreではA評価、Rotten Tomatoesでは観客スコア97％という高評価を獲得し、“史上最もリアルなレーシング映画”として大きな話題と称賛を集め続けている。

ジョセフ・コシンスキー監督＆ジェリー・ブラッカイマー製作、F1®の全面バックアップを得て制作された本作は、世界各国の本物のサーキットコースを使い映画史上類を見ない規模で撮影を施行するなど『トップガン〜』を超える体感型リアル・アクションが実現。出演者本人は数か月の厳しいトレーニングを積みF1®マシンを実際に操縦するなど限界までリアルを追求。さらにプロデューサーには世界チャンピオンの称号を持つ現役スターF1®レーサーのルイス・ハミルトンも名を連ねるなど、すべてがリアルで埋め尽くされた超リアル・アクションは体感映画の新たな金字塔を打ち立てる。ブラッド演じるのは、常識破りの元カリスマF1®レーサー。最弱チームと共に昨日までの自分を超えていくストーリーは胸熱必至！スポーツだからこそ得られる感動と興奮が詰まっている。

無冠のF1®レーサーが挑む、“常識破りの作戦”！最弱チームは逆転できるのか かつて“天才”と呼ばれた伝説のF1®レーサー、ソニー（ブラッド・ピット）が、再びサーキットに戻ってきた。誰よりもレースの過酷さを知る男が現役復帰を果たした先は、どん底の最弱チーム。しかし、型にとらわれないソニーの振る舞いに、自信家のルーキードライバー・ジョシュア（ダムソン・イドリス）やチームメイトたちは困惑し、度々衝突を繰り返す。バラバラのチーム、そして、最強のライバルたち。敗北が濃厚となる中、ソニーの“常識破りの作戦”が最弱チームを導いていく――！果たして彼らは、その無謀とも言える賭けで逆転できるのか？それぞれの情熱と誇りを胸に、命がけで夢＜スピードの頂点＞へ挑む！

ジェリー・ブラッカイマーは「世界中の観客が本作を劇場で支持してくれたことは刺激的だった。そして今回、Apple TVというグローバルなプラットフォームで、このスリリングな映像体験をさらに多くのファンへ届けられることに興奮している。Appleとフォーミュラ1とのパートナーシップは素晴らしい旅だった。世界中のより多くの視聴者が『F1』ならではの情熱とアクションを体験できることを誇りに思います」とコメントを寄せている。

『トップガン マーヴェリック』のアーレン・クルーガーが脚本を、ジョセフ・コシンスキーが監督を務める※。製作総指揮にはダニエル・ルピが名を連ねる。撮影監督クラウディオ・ミランダ、美術マーク・ティルズリー＆ベン・マンロー、編集スティーブン・ミリオンヌ、衣装ジュリアン・デイ、キャスティング ルーシー・ベヴァン、音楽ハンス・ジマーらが参加。

主演のブラッド・ピットの脇を固めるのは、ダムソン・イドリス、ケリー・コンドン、ハビエル・バルデムら豪華キャスト。実際のグランプリウィークエンド中に撮影され、本物のF1®チームとの競演も実現。製作はジェリー・ブラッカイマー、ジョセフ・コシンスキー、7度のF1®ワールドチャンピオンであるルイス・ハミルトン、ブラッド・ピット、ディーディー・ガードナー、ジェレミー・クライナー、チャド・オーマンら。Apple Original Films & ワーナー ブラザース ピクチャーズ提供／Monolith Pictures／ジェリー ブラッカイマー／Plan B Entertainment／Dawn Apollo Films製作／ジョセフ コシンスキー監督作品『F1 ザ ムービー』（配給：ワーナーブラザース ピクチャーズ）

また、『F1グランプリ』から生まれた公式サウンドトラック『F1® ザ アルバム』も世界的ヒットとなり、60万枚超売上＆10億回近いストリーミング再生数を記録。「Just Keep Watching」（テイト・マクレー）がVMA2部門ノミネート＆ショート動画で40億回再生されるなど2025年最大級の音楽現象となっている。

本作はApple Original Filmsとワーナー ブラザース ピクチャーズによる共同配給作品（Monolith Pictures／ジェリー ブラッカイマー／Plan B Entertainment／Dawn Apollo Films製作）。Apple TV+は新たに「Apple TV」としてブランドを刷新。Apple TVで世界独占配信開始後も、一部デジタルプラットフォーム（Apple TVアプリ／Amazon Prime Video 等）で引き続き購入が可能となる。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.