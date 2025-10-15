¡Ö¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥óÀ¸ÃÂ60Ç¯º×¡×10ºîÉÊ¤¬8Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¡ª¡ÚBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡Û
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É´Þ¤áÀ¤³¦Åª¤ËÂç³èÌöÃæ¤Î¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó11·î22Æü¤Î60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃ½¸´ë²è¡Ö¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥óÀ¸ÃÂ60Ç¯º×¡×¤¬¡ÖBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤Æº£Ç¯¤âÊüÁ÷¡ª
¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¤ÇÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¡¢ÅÙ¡¹ÍèÆü¤¹¤ëºÝ¤Ë³À´Ö¸«¤»¤ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê»Ñ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤òÎº¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥Ä¡£àÄàÑ¤Ê°Ìò¤ò²ø±é¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤¿¡Ø007¡¿¥«¥¸¥Î¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ù¤ä¡¢º£Ç¯2·î¤ËÆüËÜ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ç±éºî¡Ø°¦¤ò¹Ì¤¹¤Ò¤È¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹¤é¤¯¥½¥Õ¥ÈÆþ¼êº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÇÛ¿®¤â¤Ê¤¯»ëÄ°¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡Ø¥¢¥À¥à¥º¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ù¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥«¥¦¥§¥¤¡Ù¡Ø¥á¥ó¡õ¥Á¥¥ó¡Ù¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥ê¡Ù¤Ê¤É¤Îµ®½Åºî¤ò´Þ¤á¡¢¥Þ¥Ã¥Ä½Ð±éºî10ºîÉÊ¤òÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü¡¢11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÌë¤«¤é8Æü´ÖÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
11·î22Æü¤Ë60ºÐ¡È´ÔÎñ¡É¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤ÃÂÀ¸Æü¡¢30Âå¤Î¼ã¤Æü¤«¤é¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë½Â¤µ¤¬Þú¤ß½Ð¤ë¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÊÑÁ«¤òºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ´®Ç½¤·¤Ê¤¬¤é¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¡ª
2025Ç¯11·î22Æü¤Ë60ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç ¡Ä
¡Ö¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥óÀ¸ÃÂ60Ç¯º×¡×ÊüÁ÷¾ðÊó
¡ÒÊüÁ÷¡ÓBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à ±Ç²è10ºîÉÊ¤òÊüÁ÷
¡Ú»úËëÈÇ¡Û11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë22¡§00º¢¡¿12·î¤âÁ´ºîÊüÁ÷¡ÊÁ´10ºîÉÊ¡Ë
¡Ø007¡¿¥«¥¸¥Î¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ê2006¡Ë
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¤ÎµØÌò¡¢»à¤Î¾¦¿Í¥Þ¥Ã¥Ä
6ÂåÌÜ¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ü¥ó¥É¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥°½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè21ÃÆ¡£¥¤¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¤Î¸¶ºî¾®ÀâÂè1ÃÆ¡Ö¥«¥¸¥Î¡¦¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢007ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤ÈºÇ½é¤ÎÇ¤Ì³¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÇÄÖ¤ë¡£¥Ü¥ó¥É¤ÎµØÅ¨¤òÂ¸ºß´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤¿¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤Ï¡¢ËÜºî¤ÇÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥¨¥ô¥¡¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ü¥ó¥É¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï¸å¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø°¦¤ò¹Ì¤¹¤Ò¤È¡Ù
¹ÓÃÏ¤ò¹Ì¤¹¸ÉÆÈ¤Ê¸µÊ¼»Î¥Þ¥Ã¥Ä
¡ÈËÌ²¤¤Î»êÊõ¡É¤³¤È¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤È¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢ °¦¤ÈÍßË¾¤Î²¦µÜ¡Ù¤ÇÁÈ¤ó¤À¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥¢¡¼¥»¥ë´ÆÆÄ¡¢¡Ø¥é¥¤¥À¡¼¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥¹¡Ù¤ÇÁÈ¤ó¤À¥¢¥Ê¥¹¡¦¥È¥Þ¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¤¬µÓËÜ¤Ë»²²Ã¤·¤¿Îò»Ë·à¡£¸ÉÆÈ¤Ê¸µÊ¼»Î¤¬¹Ó¤ìÃÏ¤ò¹Ì¤·¡¢¿ÍÀ¸¤òºÆÀ¸¤¹¤ë»Ñ¤ò»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÉÁ¤¯¡£ÁÔÂç¤Ê¼«Á³¤È½Å¸ü¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬Í»¹ç¡£¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤¿·ã¾ð¤ä¾ð´¶¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿´ãº¹¤·¤Ë¿´¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±Ç²è¾Þ¤Ç¤ÏÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡Ù
Å¥¿ì¤Ç²ÚÎï¤ËÍÙ¤ë¸µ¥À¥ó¥µ¡¼¥Þ¥Ã¥Ä
¡Øµ¶¤ê¤Ê¤¼Ô¡Ù¤Î¥È¥Þ¥¹¡¦¥ô¥£¥ó¥¿¡¼¥Ù¥¢´ÆÆÄ¤È¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤¬ºÆÅÙÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¹ñºÝÄ¹ÊÔ±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥³¥á¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¡£¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ËÇº¤à4¿Í¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¼ò¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ò¥·¥Ë¥«¥ë¤«¤Ä¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê»ëÀþ¤ÇÉÁ¤¯¡£°û¼ò¤ÎÇ¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î°û¼òÊ¸²½¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤Î¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤Î¡È¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤±éµ»¡É¤È¡¢½Ëº×´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÃåÃÏÅÀ¤¬¸«»ö¡£
¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥«¥¦¥§¥¤¡Ù
¸½¶â¶¯Ã¥¤ò´ë¤à¤Ê¤é¤º¼Ô¥Þ¥Ã¥Ä¡ªDVDÆþ¼êº¤Æñ&Ì¤ÇÛ¿®¤Îµ®½Åºî
¡Ø°ÅÞ¤Ë½ÍÀ¶¤ò¡Ù¤ä¡Ø°¦¤ò¹Ì¤¹¤Ò¤È¡Ù¤Ê¤É¤ÎµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¥Ê¥¹¡¦¥È¥Þ¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¤ÎÄ¹ÊÔ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡£¤½¤Î¸å¤Î¥¤¥§¥ó¥»¥ó´ÆÆÄºî¤Î¾ïÏ¢¤È¤Ê¤ë¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ò±é¤¸¡¢¥Ä¥¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤¿4¿Í¤ÎÃË¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÈÈºá¤ÈÆ¨Ë´¤Î¹ÔÊý¤òÉÁ¤¯¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹ÉÁ¼Ì¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤Î°ìÊý¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤òÊú¤¨¤¿Âç¿Í¤ÎÀÄ½ÕÌÏÍÍ¤â¸«¤É¤³¤í¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏDVD¤¬ÇÑÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï´Õ¾Þº¤Æñ¤Êµ®½Åºî¡£
¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥ê¡Ù
±Ç²è¤Ç¤â¿ÍÆù¤ò¤µ¤Ð¤¯¥·¥Ë¥«¥ë¥Þ¥Ã¥Ä¡ªDVDÄ¶¹â³Û¡õÌ¤ÇÛ¿®¤Îµ®½Åºî
¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¼ç±é¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡£¸å¤Ë¡Ø¥¢¥À¥à¥º¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤â¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥¢¥Ê¥¹¡¦¥È¥Þ¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¿ÍÆùÈÎÇä¤ÇÉ¾È½¤È¤Ê¤Ã¤¿Æù²°¤ËË¬¤ì¤ëÈá´î·à¤òÉÁ¤¯¡£¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê¥æ¡¼¥â¥¢¤È¿Í¾ðÌ£¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢ÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ò¾ú¤·½Ð¤¹¡£¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤Ï¼ÂºÝ¤ËÈý¤ÈÁ°Æ¬Éô¤òÄæ¤ê¾å¤²¤¿ÆÃ°Û¤ÊÉ÷ËÆ¤Ç¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ç´À¤Ã¤«¤¤ÊÆù²°¤ò²ø±é¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏDVD¤¬ÇÑÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï´Õ¾Þº¤Æñ¤Êµ®½Åºî¡£
¡Ø¥¢¥À¥à¥º¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ù
¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊËÒ»ÕÀèÀ¸¥Þ¥Ã¥Ä¡ªDVDÄ¶¹â³Û¡õÌ¤ÇÛ¿®¤Îµ®½Åºî
¡Ø°¦¤ò¹Ì¤¹¤Ò¤È¡Ù¤ÎµÓËÜ²È¥¢¥Ê¥¹¡¦¥È¥Þ¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¡¢Æ±ºî¤Î¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£µìÌóÀ»½ñ¤Î¡Ö¥è¥Öµ¡×¤È¥¢¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥´¤Î¶÷ÏÃ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢ÅÄ¼Ë¤Î¶µ²ñ¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á°²Ê¼Ô¤È¤½¤³¤ò»ÅÀÚ¤ëÀ»¿¦¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢´ñÌ¯¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤ò¥·¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÄÖ¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤ÄÀ»¿¦¼Ô¤ò¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤¬¹¥±é¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏDVD¤âÇÑÈ×¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ì¸ø³«¸å»ëÄ°º¤Æñ¤À¤Ã¤¿µ®½Åºî¡£
¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù
Í½´ü¤»¤ÌºÆ²ñ¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ë¿Í³Ê¼Ô¥Þ¥Ã¥Ä
¡ØÌ¤Íè¤òÀ¸¤¤ë·¯¤¿¤Á¤Ø¡Ù¤Î¥¹¥¶¥ó¥Í¡¦¥Ó¥¢´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¼ç±é¤ÇÂ£¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£»à´ü¤ÎÇ÷¤Ã¤¿»ñ»º²È¤¬²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë·èÃÇ¤·¤¿¤¢¤ë·×²è¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÃË½÷¤Î±¿Ì¿¤ò¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤«¤Ä´¶Æ°Åª¤ËÄÖ¤ë¡£¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤Ï¸É»ùµßºÑ¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¿ÍÆ»¼çµÁ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»ñ»º²È¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Î»öÂÖ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢³ëÆ£¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¿Í´ÖÌ£Ë¤«¤Ë±é¤¸¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡ØÈëÌ©¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¡Ù¤È¤·¤Æ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢ °¦¤ÈÍßË¾¤Î²¦µÜ¡Ù
²¦ÈÞ¤È¤Î¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ËÍî¤Á¤ë°å¼Ô¥Þ¥Ã¥Ä
¡È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯²¦¼¼ºÇÂç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¼ÂÏÃ¤Ë´ð¤Å¤¯Îò»Ë·à¡£18À¤µª¸åÈ¾¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¡¢²¦ÈÞ¤È¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ËÍî¤Á¤¿²¦¤Î»ø°å¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë±¿Ì¿¤ò¡¢µÜÄîÆâ¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤ÎÃæ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£¶ØÃÇ¤ÎÎø¤ËÍî¤Á¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê°ìÌÌ¤È²¦¼¼¤Î²þ³×¤ËÄ©¤àÌî¿´²È¤Î´é¤òÊ»¤»»ý¤Ä»ø°å¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¡¢µÓËÜ¾Þ¤È¤ÎW¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏDVD¤¬ÇÑÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï´Õ¾Þº¤Æñ¤Êµ®½Åºî¡£
¡Øµ¶¤ê¤Ê¤¼Ô¡Ù
±³¤Î¹ðÈ¯¤ÈÀï¤¦ÃË¤òÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤ÇÌ¥¤»¤ë¥Þ¥Ã¥Ä
¾¯½÷¤Î¤Ä¤¤¤¿º³ºÙ¤Ê±³¤¬1¿Í¤ÎÃË¤Î¿ÍÀ¸¤òÇË²õ¤·¤Æ¤æ¤¯ÍÍ¤ò¡¢Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÉÁ¤¤¤¿¼Ò²ñÇÉ¥É¥é¥Þ¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯±Ç²è³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥È¥Þ¥¹¡¦¥ô¥£¥ó¥¿¡¼¥Ù¥¢´ÆÆÄ¤ÎºÇ¹â·æºî¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¯¡¢À¤´Ö¤«¤é¤ÎÇ÷³²¤Ë¼«¤é¤ÎÂº¸·¤ò¤«¤±¤ÆÆ®¤¦¼ç¿Í¸ø¤ò¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤¬Ç®±é¡£¤½¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤Ç¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤Ï¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¥«¥ó¥Ì¤Ç¤Ï¥¨¥¥å¥á¥Ë¥«¥ë¿³ºº°÷¾Þ¡¢¥ô¥¡¥ë¥«¥ó¾Þ¤Î»°´§¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡Ø¥á¥ó¡õ¥Á¥¥ó¡Ù
Ìµ¿¦¤Ç½÷¹¥¤¤Îº¤¤Ã¤¿·»¥Þ¥Ã¥Ä¡ª¥½¥Õ¥ÈÌ¤È¯Çä¡õÌ¤ÇÛ¿®¤Îµ®½Åºî
¥¢¥Ê¥¹¡¦¥È¥Þ¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó´ÆÆÄ¤¬Â£¤ëÉÔ¾òÍý¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£´ÆÆÄºî¤Î¾ïÏ¢¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤¬Ìµ¿¦¤Ç½÷¹¥¤¤Î·»¤ò±é¤¸¡¢ÄïÌò¤Ë¡ØÎ¢ÀÚ¤ê¤Î¥µ¡¼¥«¥¹¡Ù¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ç¥ó¥·¥Ã¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¡ØÆÃÁÜÉôQ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ë¥³¥é¥¤¡¦¥ê¡¼¡¦¥«¡¼¥¹¤éËÌ²¤¤Î¸ÄÀÇÉÇÐÍ¥¤¬°ÛÊì·»Äï¤òÇ®±é¡£Éã¿Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÆæ¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥æ¡¼¥â¥¢¤ä¶÷ÏÃÅªÍ×ÁÇ¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢5¿Í¤Î°ÛÊì·»Äï¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤¹ÍÍ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏDVD¤¬ÇÑÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï´Õ¾Þº¤Æñ¤Êµ®½Åºî¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥óÀ¸ÃÂ60Ç¯º×¡×ÇÛ¿®¾ðÊó
¡ÒÇÛ¿®¡Ó¡ÖBS10¥×¥ì¥ß¥¢¥à for prime video¡× ±Ç²è8ºîÉÊ¤È¥É¥é¥Þ2¥·¥ê¡¼¥º¤òÇÛ¿®¡ª
¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º
ÇÛ¿®Ãæ¡Ø¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡Ù¡ÊÁ´3¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¡¢¡ØUNIT ONE-ÆÃÊÌµ¡Æ°ÁÜººÈÉ-¡Ù¡ÊÁ´4¥·¡¼¥º¥ó¡Ë
±Ç²è
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÇÛ¿® ·×8ºîÉÊ¡§¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¥é¥¦¥ó¥É¡Ù¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥«¥¦¥§¥¤¡Ù¡Ø¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦¥Ç¥ê¡Ù¡Ø¥¢¥À¥à¥º¡¦¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ù¡Ø¥¢¥Õ¥¿¡¼¡¦¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¡Ø¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¢¥Õ¥§¥¢ °¦¤ÈÍßË¾¤Î²¦µÜ¡Ù¡Øµ¶¤ê¤Ê¤¼Ô¡Ù¡Ø¥á¥ó¡õ¥Á¥¥ó¡Ù
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
