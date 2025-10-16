『VECUA Honey』2つの香りを重ねて楽しむペアハンドクリーム2種が数量限定登場！

スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーは10月7日、蜂蜜を使ったコスメブランド「VECUA Honey」のワンダーハニーシリーズより、「はちみつの森のハンドクリームペアセット リトルブレイク」と「はちみつの森のハンドクリームペアセット ドリーミィムーン」を数量限定で発売しました。

「VECUA Honey」は「蜂蜜と森とやさしさと。」をコンセプトに、蜂蜜とたくさんのナチュラル素材を通じて毎日にやさしい時間を届けるブランドです。

同商品は、手肌をしっとり潤すだけでなく、2つの香りを重ねて楽しむ「ペアフレグランス」としても使用できるハンドクリームのペアセット。

気分やシーンに合わせた自分だけの香りを楽しむことができ、日々のハンドケアに彩りと癒しをもたらします。

■ワンダーハニー はちみつの森のハンドクリームペアセット リトルブレイク

「ハニーラテの香り」「モカマキアートの香り」2種のハンドクリームのペアセット。まるで温かいラテを一口飲んだときのように、肩の力がふっと抜ける甘く心地よい香りです。

ブレイクタイムに香りをまとえば、心までほどけるような安らぎに包まれます。2つの香りを重ねることで、こっくりとした深みのある甘さを楽しめます。

◇ハニーラテの香り

クリーミーで豊かなラテに蜂蜜のフルーティーな甘さを添えた気持ちほぐれる香りです。

◇モカマキアートの香り

チョコレートのやさしい甘みと、芳しいエスプレッソのほろ苦さがふんわり香ります。

■ワンダーハニー はちみつの森のハンドクリームペアセット ドリーミィムーン

「お花と果実のホワイトティーの香り」「ムーンレモネードの香り」2種のハンドクリームのペアセット。ホワイトティーとレモネードの上品な甘さが心地よい、心澄みわたる香りです。

おやすみ前に手肌になじませれば、柔らかな甘さがふわりと広がり、夢の世界へと優しくいざないます。2つの香りを重ねると、甘さと爽やかさが溶け合った、よりリラックスした香りを楽しめます。

◇お花と果実のホワイトティーの香り

すっきりとしたホワイトティーに上品な甘さのホワイトリリーと果実がほんのり香ります。

◇ムーンレモネードの香り

さわやかな柑橘果実に蜂蜜のまろやかな甘さが広がり夢見ごこちな気分へいざないます。

■ハンドクリーム 全種共通

とろとろの使用感でありながら、ベタつきを感じさせない軽やかなジェルクリーム状のハンドクリーム。蜂蜜を配合したクリームが、やさしいうるおいベールとなって乾燥から手肌を守ります。

乾燥から手肌を守る保湿成分

ハチミツ、ローヤルゼリーエキス、ミツロウ、ヨーグルト液（ホエイ）、カミツレ花エキス、シロツメクサエキス

手肌にやさしい4つのフリー

パラベンフリー、合成着色料フリー、アルコールフリー、鉱物油フリー

◇使用方法

適量を手にとり、手や指になじませてください。香りを重ねて楽しむことも可能です。

■商品概要

2025年10月7日数量限定発売

「ワンダーハニー はちみつの森のハンドクリームペアセット リトルブレイク ＜ハンドクリーム＞ 20g×2個入り」1,320円

「ワンダーハニー はちみつの森のハンドクリームペアセット ドリーミィムーン ＜ハンドクリーム＞ 20g×2個入り」1,320円

▼VECUA Honey公式ページ

https://www.bcl-brand.jp/brand/vecuahoney/

（エボル）