めぐりズム、贅沢めぐり体験シリーズを数量限定発売 - 目・首・足に同時アプローチ
花王のヘルケアブランド「めぐりズム」は10月11日、「めぐりズム 贅沢めぐり体験」シリーズからアイマスク2種、首もとシート、足シートの全4商品を数量限定で発売しました。
■お風呂のような心地よさを楽しむ全4商品
同シリーズでは、目・首・足に同時にアプローチすることで全身に心地よいひとときを提供。蒸気めぐり設計でお風呂のような心地よさが楽しめる約40℃を持続させるアイテムとなっています。
「蒸気めぐるアイマスク」は、極厚やわらか不織布により、ふくらんで密着フィットするアイマスク。ラベンダーとウッディーなアロマを使った「シダーウッド&ラベンダーの香り」と、ゼラニウムとハーブによる「ゼラニウムの香り」の2種類から選べます。
「蒸気めぐる首もとシート グッドナイト」と「蒸気めぐる足シート」は、首もとと足をそれぞれ蒸気で包み込む商品。アイマスクの香りが楽しめるよう無香料タイプとなっています。
■商品概要
商品名：めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク（Relaxing Lavender シダーウッド＆ラベンダーの香り）
内容量：12枚入
商品名：めぐりズム 蒸気めぐるアイマスク（Peaceful Herb ゼラニウムの香り）
内容量： 12枚入
商品名：めぐりズム 蒸気めぐる首もとシート
内容量： 12枚入
商品名：めぐりズム 蒸気めぐる足シート
内容量： 6枚入
（フォルサ）