【ブボ・バルセロナ】聖なる夜を美しく彩る「シャビーナ レガロ 2025」登場

ブボ・ジャパンは、スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」より、“素敵なひとときを過ごしてほしい”という想いをこめて、クリスマスケーキ「シャビーナ レガロ 2025」を数量限定で発売。発売に伴いこのほど、予約受付を開始しました。

また、24種のチョコレートが楽しめる、特別なアドベントカレンダー「クリスマス アドベントカレンダー ゴールド オーナメント」を販売開始しました。

■クリスマスのひとときを華やかに彩る「シャビーナ レガロ 2025」

ブボ・バルセロナを代表する「シャビーナ」のクリスマス限定デザインケーキ。鮮やかな赤いグラサージュに、クリスマスツリーを彩るオーナメントのムースと、ヒイラギのチョコレートを添えて、心弾むようなクリスマスを演出しました。

シナモン、ナツメグ、クローブ、5種の黒コショウなど数種類のスパイスを使用。オリーブオイルを使用したアーモンド生地、ダークチョコレートのムース、チョコレートプラリネを合わせ、艶やかな美しいチョコレートのグラサージュで他に類を見ない洗練された逸品です。

年に一度の特別な一日に、芳醇なスパイスとチョコレートの豊かなマリアージュを楽しんではいかがでしょうか。

＜クリスマスケーキの予約について＞

予約受付開始日時：2025年9月30日〜

商品ページ：

※数量限定。売り切れ次第、受付終了となります

受け渡し期間：2025年12月13日〜12月25日

※12月16日は定休日を予定

※12月23日は営業

受け渡し時間：12:00〜20:00

※受け取り日時は予約時に選択

※12月23日〜12月25日は1Fブティックのみ21:00まで営業。受け渡し時間も21:00まで延長します

受け渡し場所：ブボ・バルセロナ 表参道店

予約：WEB予約または、ブボ・バルセロナ 表参道店（03-6427-3039）

※電話での予約は、定休日（火曜日）を除く12:00-20:00で受け付けます

※オンラインショップにて注文の場合も、受け渡しは「ブボ・バルセロナ 表参道店」のみとなります

■クリスマス限定のアドベントカレンダーも登場！

ブボ・バルセロナを代表するチョコレートがたくさん詰まった、ゴールドに煌めくスペシャルなアドベントカレンダー。扉の中には、大人気のチョコフルーツを始め、チョコロックや、マンディアン、チョコレートバーなど、全24種類のチョコレートが入っています。

クリスマスのオーナメントをモチーフに、何が出てくるかわからないワクワク感とブボの遊び心を詰め込みました。クリスマスイブまで毎日ひとつずつ扉を開けて、チョコレートとともに特別なカウントダウンを楽しんで。

リボンが付いているので、クリスマスツリーやお部屋に飾っても楽しめます。大切な人へのクリスマスギフトにもおすすめです。

＜商品情報＞

商品名：クリスマス アドベントカレンダー ゴールド オーナメント

内容：チョコレート24種入／チョコフルーツ7種、チョコロック6種、マンディアン3種、チョコレートバー8種

商品ページ：https://bubojapan.com/products/christmas-adventcalendar-gold

販売店舗：公式オンラインショップ、ブボ・バルセロナ 表参道店

発売日：

・公式オンラインショップ 9月30日

・表参道店 11月1日

※数量限定。売り切れ次第、終了となります

◇創業20周年 × 表参道店リニューアル5周年！

ブボ・バルセロナ、節目の年に周年企画を続々開催！

スペイン・バルセロナ発のチョコレートブランド「ブボ・バルセロナ」は、2025年に創業20周年を迎えます。

芸術と歴史が交差するバルセロナのボルン地区に本店を構え、熟練の職人が一つひとつ丁寧に作り上げる唯一無二のチョコレートは、まさに芸術品。2017年の日本上陸以来、多くのユーザーに愛されてきました。

そして、2020年リニューアルオープンした「ブボ・バルセロナ 表参道店」が、この10月で5周年を迎えます。これを記念し、表参道店限定イベントやSNSキャンペーンなど、特別な企画を多数用意。さらに、今後日本に初上陸する商品も登場予定です。

心躍るアニバーサリーイヤーを、ぜひ一緒に。最新情報は公式サイトとSNSで随時発信されるので、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

■店舗紹介

⚫︎ブボ・バルセロナ 表参道店：https://bubojapan.com/pages/shop-japan

スペイン・バルセロナを代表するパティスリー「bubó BARCELONA（ブボ・バルセロナ）」の日本旗艦店。スペインから直輸入している、繊細で芸術的なチョコレートや、本国のレシピを忠実に再現したケーキやマカロンをテイクアウトできるほか、2階カフェではイートインも楽しめます。

⚫︎日本公式オンラインショップ：https://bubojapan.com/collections/online-shop

ブボの由来や歴史、店舗情報、商品ラインナップといったコンテンツに加えて、ショッピング（オンラインショップ）を楽しめます。自宅でブボの世界を堪能できるよう、たくさんのアイテムを揃えているので、ぜひ利用してみては？

■ブボ・バルセロナとは

2005年にスペイン・バルセロナで誕生した、唯一無二のチョコレートブランド。最高品質の食材と芸術性を巧みに融合させ、洗練された奥深い味わいのチョコレートを作り続けています。ラグジュアリーでありながらも遊び心が光るチョコレートで、五感を満たす贅沢なひとときを楽しめます。

・日本公式サイト：https://bubojapan.com

・公式Instagram：https://www.instagram.com/bubojapan/

・公式X：https://x.com/buboBARCELONAjp

・公式Facebook：https://www.facebook.com/bubojapan/

・公式TikTok：https://www.facebook.com/bubojapan/

◇ブボ・バルセロナの世界を創り上げる二本柱

アートディレクター／エルネスト・アメラー Ernest Ameller

ビジュアルとクリエイティブ要素を統括するアートディレクター。パッケージやディスプレイ、インテリアデザインのみならず、ケーキやチョコレートなどのデザインにも携わり、bubóのユニークさを象徴する「チョコスカルプチャー」のような時代を超えた作品を創造し続けています。

シェフパティシエ／キラム・ウル・ハッサン Kiram Ul Hassan

熟練のパティシエチームを率いるシェフパティシエ。バルセロナの土地からインスピレーションを受け、美しさと味が秀逸であること、常に最高のクオリティを誇る逸品を作りたいという情熱をもって、bubóの卓越性を追求し続けています。

（エボル）