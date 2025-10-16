秋の「靴がない問題」をノースフェイスが解決してくれた
季節はすっかり秋。そろそろ衣替えのタイミングですね。
秋冬のアイテムは、気温が下がる前にチェックしておくのが吉。「寒いなあ」と感じる前に準備しておけば、急な寒さにも慌てずにすみますし、着る日を楽しみに待つワクワク感も味わえます。
そんな秋冬コーデにおすすめなのが、アウトドアブランド「THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）」。
この「ヌプシ」シリーズから2025年9月に発売した、男女を問わないデザインと防寒性を兼ね備えた「ヌプシ ローファー（ユニセックス）」をご紹介します。
保温性と水濡れ対策を両立。天候を選ばず快適な「ヌプシ ローファー（ユニセックス）」
「ヌプシ ローファー（ユニセックス）」は、保温性と軽量性を両立したモデル。
中わたには「THERMOBALL ECOインサレーション」を採用し、汗や湿気、雨などの水濡れに強く、軽量で扱いやすいのが特長です。天候に左右されず快適に履けるタフさも魅力。
アッパー部分にはリサイクルポリエステルを使用し、環境に配慮しているのもGOOD。
カラーは定番のTNFブラック×TNFブラックのほか、ビンテージホワイト×TNFブラック、マッシュルーム×TNFブラックの3色展開。秋らしい色合いが揃っています。
脱ぎ履きが簡単なローファータイプ。街歩きにもアウトドアにも活躍
「ヌプシ ローファー（ユニセックス）」は、履き口に伸縮性のある素材を採用しており、脱ぎ履きのしやすさも魅力。
甲部分のサドル（帯状のパーツ）にはシューレース（靴ひも）が隠されており、フィット感の微調整も可能です。
丸みを帯びたボリューム感のあるシルエットはさまざまなファッションに合わせやすく、リラックス感と上品さを両立。街歩きはもちろん、週末のアウトドアや紅葉散策にもぴったりです。
軽さとグリップ力を兼ね備えたソール。新たな秋冬の定番シューズに
「ヌプシ ローファー（ユニセックス）」は、晴れの日も雨の日も高いグリップ力を発揮するラバーアウトソールを搭載。
さらに、軽量で高反発の圧縮成型EVAミッドソールが踏み込みをしっかりサポート。段差のある道や長距離移動でも足への負担を軽減してくれます。
ちなみに、重さは片足わずか約300gと超軽量。運動後に疲れた足を休ませるリカバリーシューズとして履くのもおすすめです。
サイズは22cm〜29cmまで幅広く展開されているので、自分の足にぴったりの一足が見つかりますよ。
Image: Amazon.co.jp
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。