季節はすっかり秋。そろそろ衣替えのタイミングですね。

秋冬のアイテムは、気温が下がる前にチェックしておくのが吉。「寒いなあ」と感じる前に準備しておけば、急な寒さにも慌てずにすみますし、着る日を楽しみに待つワクワク感も味わえます。

そんな秋冬コーデにおすすめなのが、アウトドアブランド「THE NORTH FACE（ザ・ノース・フェイス）」。

この「ヌプシ」シリーズから2025年9月に発売した、男女を問わないデザインと防寒性を兼ね備えた「ヌプシ ローファー（ユニセックス）」をご紹介します。

[THE NORTH FACE] Nuptse Loafer TNFブラック/TNFブラック 9 19,100円 Amazonで購入する PR PR 20,900円 楽天で購入する PR PR 20,900円 Yahoo!ショッピングで購入する

保温性と水濡れ対策を両立。天候を選ばず快適な「ヌプシ ローファー（ユニセックス）」

「ヌプシ ローファー（ユニセックス）」は、保温性と軽量性を両立したモデル。

中わたには「THERMOBALL ECOインサレーション」を採用し、汗や湿気、雨などの水濡れに強く、軽量で扱いやすいのが特長です。天候に左右されず快適に履けるタフさも魅力。

アッパー部分にはリサイクルポリエステルを使用し、環境に配慮しているのもGOOD。

カラーは定番のTNFブラック×TNFブラックのほか、ビンテージホワイト×TNFブラック、マッシュルーム×TNFブラックの3色展開。秋らしい色合いが揃っています。

脱ぎ履きが簡単なローファータイプ。街歩きにもアウトドアにも活躍

「ヌプシ ローファー（ユニセックス）」は、履き口に伸縮性のある素材を採用しており、脱ぎ履きのしやすさも魅力。

甲部分のサドル（帯状のパーツ）にはシューレース（靴ひも）が隠されており、フィット感の微調整も可能です。

丸みを帯びたボリューム感のあるシルエットはさまざまなファッションに合わせやすく、リラックス感と上品さを両立。街歩きはもちろん、週末のアウトドアや紅葉散策にもぴったりです。

軽さとグリップ力を兼ね備えたソール。新たな秋冬の定番シューズに

「ヌプシ ローファー（ユニセックス）」は、晴れの日も雨の日も高いグリップ力を発揮するラバーアウトソールを搭載。

さらに、軽量で高反発の圧縮成型EVAミッドソールが踏み込みをしっかりサポート。段差のある道や長距離移動でも足への負担を軽減してくれます。

ちなみに、重さは片足わずか約300gと超軽量。運動後に疲れた足を休ませるリカバリーシューズとして履くのもおすすめです。

サイズは22cm〜29cmまで幅広く展開されているので、自分の足にぴったりの一足が見つかりますよ。

