ゴールデンボーイ賞の候補者25人が発表！ ドゥエやエステヴァンらが選出
イタリア紙『トゥットスポルト』は15日、ゴールデンボーイ賞の候補者20人とワイルドカードの5人を発表した。
ヨーロッパでプレーする最も活躍した21歳以下の選手に贈られる同賞は、2003年に設立。過去にはアルゼンチン代表FWリオネル・メッシ（当時バルセロナ）や、フランス代表FWキリアン・エンバペ（当時パリ・サンジェルマン）らが受賞してきた。昨年はバルセロナに所属するスペイン代表FWラミン・ヤマルが受賞していた。
今年の候補者にはフランス代表FWデジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）やブラジル代表FWエステヴァン（チェルシー）、トルコ代表MFアルダ・ギュレル（レアル・マドリード）などが選出。なお、昨年受賞したヤマルは同賞を2度受賞することはできない規定により、リストから外れている。
ノミネートされた20人と主催の『トゥットスポルト』が選出したワイルドカードの5人は以下の通り。※（）内は右からポジション／国籍／所属クラブ
▼候補者20人
パウ・クバルシ（DF／スペイン／バルセロナ）
デジレ・ドゥエ（FW／フランス／パリ・サンジェルマン）
ディーン・ハウセン（DF／スペイン／レアル・マドリード）
ケナン・ユルディズ（FW／トルコ／ユヴェントス）
マイルズ・ルイス・スケリー（DF／イングランド／アーセナル）
ウォーレン・ザイール・エメリ（MF／フランス／パリ・サンジェルマン）
アルダ・ギュレル（MF／トルコ／レアル・マドリード）
フランコ・マスタントゥオーノ（MF／アルゼンチン／レアル・マドリード）
イーサン・ヌワネリ（MF／イングランド／アーセナル）
ヨレル・ハト（DF／オランダ／チェルシー）
ジオバニー・クエンダ（FW／ポルトガル／スポルティング）
エステヴァン（FW／ブラジル／チェルシー）
レニー・ヨロ（DF／フランス／マンチェスター・ユナイテッド）
セニー・マユル（MF／フランス／パリ・サンジェルマン）
ニコ・オライリー（MF／イングランド／マンチェスター・シティ）
エリース・ベン・セギル（MF／モロッコ／レヴァークーゼン）
ヴィクトル・フロホルト（MF／デンマーク／ポルト）
ルーカス・ベリヴァル（MF／スウェーデン／トッテナム・ホットスパー）
アーチー・グレイ（MF／イングランド／トッテナム・ホットスパー）
ママドゥ・サール（DF／フランス／ストラスブール）
▼ワイルドカード
ジョーブ・ベリンガム（MF／イングランド／ドルトムント）
フランチェスコ・ピーオ・エスポージト（FW／イタリア／インテル）
ロドリゴ・モラ（MF／ポルトガル／ポルト）
ジョヴァンニ・レオーニ（DF／イタリア／リヴァプール）
アレクサンダル・スタンコビッチ（MF／セルビア／クラブ・ブルッヘ）
