Image: Shutterstock

良くも悪くも、ネットには刺激がたくさん転がっています。

ネットの世界をウロウロしていると、脳みそがドロドロに溶けて耳から流れ出しそうな感覚になることもありますが、高齢者の脳にとっていい刺激になることがある、との研究結果がありました。

デジタル通信利用者は脳も心も健康？

学術誌Journal of Psychiatric Researchに掲載された新たな研究結果によると、デジタル通信ツールを使いこなしている高齢者は、デジタルに不慣れな同年代よりも認知機能が高く、うつの症状を示す可能性も低いそうです。

研究チームは、北京大学にあるChina Health and Retirement Longitudinal Studyが収集したデータをもとに、1万人の参加者を分析しました。参加者の半数は、インターネット対応の情報通信技術を利用できる｢デジタル利用派｣、残りの半数はそういった技術に触れていない｢デジタル未利用派｣に分類されました。

利用派がチャットやニュースの閲覧、動画の視聴、ゲーム、資金管理などさまざまなオンライン活動を行なっていた一方で、未利用派はネット活動を一切していませんでした。

利用派は、実行機能やエピソード記憶、長期記憶を含む総合的な認知機能がより高い水準にあり、重度のうつ症状もより少ない傾向が見られました。

ただし、利用派が必ずしも幸せかというと、そうではないようです。利用派も未利用派も、憂うつな気持ちや無力感、記憶を思い起こすのに時間がかかるなど、高齢者特有の経験は同程度あると報告されています。

ネットは良薬？ それとも諸刃の剣？

結局のところ、高齢者にとってネットがいいものなのか、悪いものなのか、簡単に結論は出せないようです。

今回の研究では、インターネットの利用が高齢者の社会的なつながりを保ち、脳の働きを活発にし、孤立による抑うつ感をやわらげている可能性があると指摘しています。

しかし、すでに認知機能が低下している人や、より抑うつ的な状態にある人ほど、インターネットを利用できない傾向にあるとも考えられます。

過去の研究では、インターネットの利用が高齢者に｢ネット依存症｣を引き起こす可能性も示唆されており、不安やうつ、社交不安を含め、心身の健康を損ねる恐れがあります。

また、コンピュータリテラシーのない人がネットを利用すると、詐欺の被害に遭うリスクも高くなります。

良くも悪くも、新型コロナ感染症の流行後に多くの高齢者がインターネットを利用するようになりました。

だからこそ、高齢者がネットの最悪の部分にのみ込まれてしまう前に、恩恵を最大限に受けられるように支援することを優先させるべきなのかもしれません。

ネットにまん延する悪意から自己責任で身を守らなきゃいけないのが、なんともやりきれませんよね…。