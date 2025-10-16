山下智久『MAQUIA』表紙に初登場！「自分の人生をちゃんと楽しみはじめている」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山下智久が、10月22日発売の美容誌『MAQUIA』12月号の特別版表紙に登場する。

■優しくも色気のあるビジュアルは必見

山下が同誌の表紙を飾るのは、今回が初。俳優、タレントとして幅広く活躍する山下の現在地と、描く未来とは。読み応えのあるインタビューと、包容力を感じさせる優しくも色気のあるビジュアルは必見だ。

インタビューでは、たびたび「人生を楽しみたい」と口にした山下。

「11歳でこの世界に飛び込んでから、ずっと走り続けてきた僕はその歩みを少し緩め『仕事以外に時間を使ってみてもいいのかもしれない』って自分の人生をちゃんと楽しみはじめている」

「子供の頃からずっと仕事をしていたから“やってこなかったこと”を大人になった今、回収しているのかもしれない。今年の夏は人生初の花火大会も楽しみました」と語る。

また、読者に向けてこんなアドバイスも。

「体が健康になると、心も健康になり、そこに好奇心は宿る。その好奇心は薪となり心の炎を燃え上がらせてくれる」

「“今、停滞している”と感じている人がいるのなら、本当に騙されたと思ってジム通いを始めてみてほしい!!」

ここまでひたむきに駆け抜けてきた山下だからこそ出せる、唯一無二の存在感。柔らかな表情のなかに、熱い炎のようなエネルギーを確かに感じさせる、そんな魅力あふれるビジュアルとともに珠玉の言葉たちをたっぷりと届ける。

※発言はインタビューから抜粋

(C)MAQUIA2025年12月号特別版／集英社

撮影／曽根将樹（PEACE MONKEY）

■書籍情報

2025.10.22 ON SALE

『MAQUIA12月号 特別刊』

表紙：山下智久

2025.10.22 ON SALE

『MAQUIA12月号 通常版』

表紙：小嶋陽菜（マキアモデル）

■通常版表紙（小嶋陽菜）

(C)MAQUIA2025 年 12 月号通常版／集英社

撮影／三瓶康友