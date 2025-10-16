Snow Man目黒蓮が “全力祈り”で営業！後輩役の桜田ひよりは冷静にツッコミ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの目黒蓮と桜田ひよりがイメージキャラクターを務める“ネピア ティシュ”“ネピア トイレットロール”の新TVCM『ネピア営業目黒くん 先輩の祈り篇』が、10月20日より全国で順次オンエア開始となる。

■目黒蓮と桜田ひよりのチャーミングなやりとりに注目

2025年春から開始し好評を博している、ネピア営業として目黒と桜田が奮闘する『ネピア営業目黒くん』シリーズ。

新TVCMでは、ネピア営業担当の先輩役・目黒が“全力で祈る営業”をする一方、後輩役の桜田が「売れているのは品質の良さ」と冷静にツッコミを入れるコミカルなストーリーを展開。「丈夫で、なめらか。」へと進化した新しい商品を紹介する。

さらに、10月20日からは、目黒蓮＆桜田ひよりネピアオリジナルクリアファイルを毎週先着1万名・総計9万名にプレゼントするキャンペーンもスタートとなる。

■『ネピア営業目黒くん 先輩の祈り篇』ストーリー

営業先からの帰り道。必死に祈るように営業するまじめでちょっと天然な目黒を、シゴデキで冷静な桜田が心の中で突っ込む。「ネピアが売れているのは先輩の祈りのおかげじゃなく、品質が良くなったから」。春の第一弾に続き、ふたりのチャーミングなやりとりが描かれている。

新しくなった“ネピア ティシュ”“ネピア トイレットロール”は、“丈夫さ”と“よりなめらかな肌ざわり”を兼ね備え、これまで以上に使いやすく進化。映像内でも新パッケージとともに、「丈夫で、なめらか。」というキャッチコピーが印象的に映し出される。

最後には、祈る先輩と冷静な後輩がふたりで「ネピア～♪」と歌いながら盛り上がり、微笑ましい空気感で締め括られる。

今回の撮影現場では、祈るように熱演する目黒と、クスッと笑いを誘う桜田の掛け合いに、スタッフからも思わず笑みがこぼれるなど、終始和やかな雰囲気に包まれた。そんなふたりのコミカルなやり取りに注目だ。

