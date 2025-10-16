10時の日経平均は348円高の4万8021円、ＳＢＧが196.97円押し上げ 10時の日経平均は348円高の4万8021円、ＳＢＧが196.97円押し上げ

16日10時現在の日経平均株価は前日比348.86円（0.73％）高の4万8021.53円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は996、値下がりは522、変わらずは93と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を196.97円押し上げている。次いで東エレク <8035>が97.98円、フジクラ <5803>が11.78円、ＴＤＫ <6762>が11.62円、トヨタ <7203>が9.76円と続く。



マイナス寄与度は24.48円の押し下げでベイカレント <6532>がトップ。以下、アドテスト <6857>が22.9円、ファストリ <9983>が17.78円、任天堂 <7974>が9.09円、日東電 <6988>が3.7円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、輸送用機器、銀行と続く。値下がり上位にはその他製品、サービス、保険が並んでいる。



※10時0分1秒時点



