CSファイナルステージ第1戦

○ 阪神 2 − 0 DeNA ●

＜10月15日 甲子園＞

MBSラジオ制作でニッポン放送でも放送された『2025JERAクライマックスシリーズセ 阪神−DeNA』で解説を務めた金村義明氏は、バットを折りながらセンター前に安打を放った阪神・佐藤輝明について言及した。

佐藤輝は1−0の6回一死一塁の第3打席、東克樹が3ボール2ストライクから投じた7球目の外角のスライダーに対し、バットを折りながらセンター前に落とし、スタートを切っていた一塁走者・森下翔太を三塁へ進めた。

金村氏は佐藤のバッティングに「佐藤が空振りしないで、よくバットに当てましたよ。昨年までですと絶対に空振りですからね。今年一番大きな差でしょうね」と評価。

金村氏は「今年は追い込まれるとコンパクトになんとかバットに当てて、パワーがありますから、外野の頭を越えますからね、彼の場合は。追い込まれてから、空振りしないんですもんね。自分で自分のパワーに気づいたんじゃないですか。コンパクトに打ってもホームラン打てるというね」と分析した。

（提供＝MBSベースボールパーク）