»³²¼ÃÒµ×¡ÖMAQUIA¡×½éÉ½»æ ¡ÈÊâ¤ß¤ò¾¯¤·´Ë¤á¤¿¡ÉºÇ¶á¤ÎÊÑ²½¤âÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/16¡Û»³²¼ÃÒµ×¤¬¡¢10·î22ÆüÈ¯Çä¤ÎÈþÍÆ»ï¡ÖMAQUIA¡×¡Ê°Ê²¼¥Þ¥¥¢¡¿½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë12·î¹æ¤ÎÆÃÊÌÈÇÉ½»æ¤Ë½éÅÐ¾ì¡£ÆÉ¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¡¢ÊñÍÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍ¥¤·¤¯¤â¿§µ¤¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³²¼ÃÒµ×¡¢¥¸¥à¤Ç¤ÎÆùÂÎÈþÈäÏª
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ö¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿»³²¼¡£¡Ö11ºÐ¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ËÍ¤Ï¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¾¯¤·´Ë¤á¡Ø»Å»ö°Ê³°¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤Á¤ã¤ó¤È³Ú¤·¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡È¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤òÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¿ÍÀ¸½é¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤â³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±»ïÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡£¡ÖÂÎ¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿´¤â·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¹¥´ñ¿´¤Ï½É¤ë¡£¤½¤Î¹¥´ñ¿´¤Ï¿Å¤È¤Ê¤ê¿´¤Î±ê¤òÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¡Øº£¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢ËÜÅö¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¥¸¥àÄÌ¤¤¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡ª¡×¡Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¿»³²¼¤À¤«¤é¤³¤½½Ð¤»¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¡£½À¤é¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÎÃæ¤Ë¡¢Ç®¤¤±ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò³Î¤«¤Ë´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë¼î¶Ì¤Î¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¹æ¤ÎÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤Ï¾®ÅèÍÛºÚ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡»³²¼ÃÒµ×¡ÖMAQUIA¡×½éÅÐ¾ì
¢¡»³²¼ÃÒµ×¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡ÖÂÎ¤¬·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ä¡×
