人気レトロ包装紙「シモジマ」の可愛らしさが詰まった下着コレクションが「une nana cool」から誕生！
アンダーウェアブランドの「une nana cool（ウンナナクール）」から、レトロかわいい包装用品で人気の「シモジマ」との初コラボコレクションが登場。
包装用品を手がける「シモジマ」の創業100周年を記念して復刻された、レトロでかわいらしい包装紙柄とのコラボレーションにより、懐かしさと可愛らしさがぎゅっと詰まったコレクションに。
展開する商品は、ノンワイヤーブラジャーの「364 レース」、ワイヤーブラジャーの「さあ、わたし レース」、セットショーツを含む計7アイテム。
「364 レース」、「さあ、わたし レース」では、ストップペイル、三色小花、フラワーボールブルーの3柄が発売。ストップペイル…キュートな動物たちのキャラクターが描かれ、心くすぐられるレトロファンシーな雰囲気。ローマ字で書かれたセリフにも懐かしさを覚えます。三色小花…シンプルな小花のモチーフで、胸キュンのレトロな可愛さに溢れています。フラワーボールブルー…アンティークなブルーに白い花弁とピンクの色の組み合わせが愛らしく、手描きの暖かさを感じられます。
「セットショーツ」には、チェリー、モーニングの2柄が登場。チェリー…昭和のノスタルジーを満喫できる柄。ロゴや格子のディティールにもこだわりが詰まっています。モーニング…一つ一つの柄がカラフルで、きゅんとする可愛さがいっぱい詰まっています。
シモジマ × une nana cool 初のコラボコレクションは、全国のウンナナクールショップ、ワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、Amazon、SHIROHATO、リバティハウス、ONWARD CROSSET、andSTにて発売中です。
