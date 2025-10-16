人気レトロ包装紙「シモジマ」の可愛らしさが詰まった下着コレクションが「une nana cool」から誕生！

アンダーウェアブランドの「une nana cool（ウンナナクール）」から、レトロかわいい包装用品で人気の「シモジマ」との初コラボコレクションが登場。

包装用品を手がける「シモジマ」の創業100周年を記念して復刻された、レトロでかわいらしい包装紙柄とのコラボレーションにより、懐かしさと可愛らしさがぎゅっと詰まったコレクションに。

展開する商品は、ノンワイヤーブラジャーの「364 レース」、ワイヤーブラジャーの「さあ、わたし レース」、セットショーツを含む計7アイテム。

「364 レース」、「さあ、わたし レース」では、ストップペイル、三色小花、フラワーボールブルーの3柄が発売。

《364 レース》価格：\4,290(税込)

《さあ、わたし レース》価格：\4,620(税込)

《ショーツ》価格：\1,980(税込)

《総レースショーツ》価格：\2,420(税込)

ストップペイル…キュートな動物たちのキャラクターが描かれ、心くすぐられるレトロファンシーな雰囲気。ローマ字で書かれたセリフにも懐かしさを覚えます。

三色小花…シンプルな小花のモチーフで、胸キュンのレトロな可愛さに溢れています。

フラワーボールブルー…アンティークなブルーに白い花弁とピンクの色の組み合わせが愛らしく、手描きの暖かさを感じられます。

「セットショーツ」には、チェリー、モーニングの2柄が登場。

《裏起毛あったかシャツ》価格：\2,860(税込)

《裏起毛あったかシャツ》価格：\3,080(税込)

《綿100％ 開襟ワッフルパジャマ》価格：\11,000(税込)

チェリー…昭和のノスタルジーを満喫できる柄。ロゴや格子のディティールにもこだわりが詰まっています。

モーニング…一つ一つの柄がカラフルで、きゅんとする可愛さがいっぱい詰まっています。

シモジマ × une nana cool 初のコラボコレクションは、全国のウンナナクールショップ、ワコールウェブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、Amazon、SHIROHATO、リバティハウス、ONWARD CROSSET、andSTにて発売中です。

シモジマ × une nana cool