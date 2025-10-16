ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ドジャースタジアムで行われる全体練習終了後に、フリー打撃を行った。シーズン中は屋外でフリー打撃を行うことはめったにない大谷が異例の練習を行った。ロバーツ監督、フリーマン、カーショー、ロハス、マンシー、ゴームズＧＭらも見つめる中で快音を響かせ続けた。

３２スイングで１４本が柵越え。右翼後方の屋根に直撃する推定飛距離１５０メートルの“場外弾”もあった。練習前の会見では調子が上がらない打撃について「打てるのかもそうですし、ムーキー（ベッツ）、テオ（ヘルナンデス）にしっかりといい形で、まずは繋げるっていうのが一番基本的な役割かなと思う」と話していた。

大谷は今季、フリー打撃を屋外で行ったのは、２月のキャンプ中の１度だけ。キャンプ以外でフリー打撃を行うのは、ドジャース移籍後初で、エンゼルス時代の２３年９月４日（同５日）の本拠地・オリオールズ戦以来７７２日ぶりだ。同打撃練習で右脇腹を痛めて試合出場を急きょやめたこともあり、その後は開幕後に行うことはなかった。同僚は大谷の特大弾に歓声を上げながら見守っていた。

大谷は打撃の調子がなかなか上向かず、地区シリーズから３試合、１９打席連続で安打が出ていなかったが、第２戦の４打席目に４試合、２０打席ぶりの安打となる右前適時打を放った。だが、ポストシーズンは３４打数５安打の打率１割４分７厘。本塁打も９月３０日（同１日）のワイルドカードシリーズ第１戦で２発を放ってから７試合連続で出ていない。

◆大谷の今ポストシーズンの成績（３４打数５安打、２本塁打６打点、打率・１４７、１登板１勝無敗で防御率４・５０）

▽ワイルドカードシリーズ＝レッズ戦（２勝無敗）

（１）５―２―２（右本１、見三振、空三振、右本２、見三振）

（２）４―１―１（一ゴ、二ゴ、右飛、右安１、敬遠四球）

※９打数３安打、２本塁打４打点、打率・３３３

▽地区シリーズ＝フィリーズ戦（３勝１敗）

（１）４―０（空三振、見三振、見三振、見三振、四球）、６回３安打３失点、９奪三振＝勝利投手

（２）５―１―１（見三振、二ゴ、一ゴ、右安１、空三振）

（３）５―０ （左飛、一ゴ、空三振、左飛、右飛）

（４）４―０ （三邪飛、三ゴ失、空三振、敬遠四球、見三振）

※１８打数１安打１打点、打率・０５６

▽リーグ優勝決定シリーズ＝ブルワーズ戦（２勝無敗）

（１）２―０（四球、左飛、敬遠四球、一ゴ、敬遠四球）

（２）５―１―１（空三振、右直、空三振、右安１、空三振）

※７打数１安打１打点、打率・１４３