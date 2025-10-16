買っといて損なし！「あの苦労はなんだったの？」ってくらい綺麗に落ちる！100均の魔法の液

頑固なシール残りや粘着跡。指でこすってもなかなかはがれないですよね。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、文具売り場でシールはがし液を発見しました。お試しで使ってみましたが、その実力にはびっくり！￥110（税込）でGETできるので、シール跡でお困りな方はぜひ試してみてほしいです。必見ですよ♪

商品情報

商品名：シールはがし液

価格：￥110（税込）

正味量：20ml

販売ショップ：ダイソー

毎回剥がすのに苦労する…頑固なシールの跡を落とす優秀グッズを発見！

シールやラベルをはがす時、どうしても残ってしまうシール跡。なかなか取れなくて苦労しますよね。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、文具売り場で気になる商品を発見しました。

今回ご紹介するのは、その名も『シールはがし液』。約20ml入りで、お値段は￥110（税込）でした。液の塗布用綿棒とシール跡に使えるヘラ付きで、とても親切なセットになっています。早速使っていきましょう！

あの苦労はなんだったの！？ダイソーの『シールはがし液』が便利すぎる

今回は、シンクに貼った粘着式フックの跡に使っていきます。

まずは付属の綿棒を使い、粘着跡の上に液を適量塗布していきます。

1分ほど待ってから、付属のヘラなどでゆっくりとはがしていきます。下地によって傷付く場合があるので、先に目立たない部分で試しておくのがおすすめです。

一度ではがれなかったので、大まかに取れる分をヘラで除去し、もう一度液を塗布する工程を繰り返しました。もともと付着物が多かったので、キッチンペーパーに液をたっぷりしみこませて貼り付けて、しばらく放置した後にこするとキレイに落ちました。

指で取ろうとしてもはがれない頑固者だったので、跡形もないくらいスッキリ落ちて嬉しいです♡粘着剤が残った場合は、綿棒や液を塗布した布などで拭き取ってあげるといいですよ♪

今回はダイソーの『シールはがし液』をご紹介しました。

溶剤に特有のつんとしたニオイがありますが、その効果は抜群。紙製シールなどの剥離や粘着剤の除去に使えますが、切手や水性のり、固まった粘着剤には効果がないので注意が必要です。

また、使用できる下地は、金属・ガラス・プラスチック・タイル・段ボール・塗装面などです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。