買っといて損なし！「あの苦労はなんだったの？」ってくらい綺麗に落ちる！100均の魔法の液
商品情報
商品名：シールはがし液
価格：￥110（税込）
正味量：20ml
販売ショップ：ダイソー
毎回剥がすのに苦労する…頑固なシールの跡を落とす優秀グッズを発見！
シールやラベルをはがす時、どうしても残ってしまうシール跡。なかなか取れなくて苦労しますよね。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、文具売り場で気になる商品を発見しました。
今回ご紹介するのは、その名も『シールはがし液』。約20ml入りで、お値段は￥110（税込）でした。液の塗布用綿棒とシール跡に使えるヘラ付きで、とても親切なセットになっています。早速使っていきましょう！
あの苦労はなんだったの！？ダイソーの『シールはがし液』が便利すぎる
今回は、シンクに貼った粘着式フックの跡に使っていきます。
まずは付属の綿棒を使い、粘着跡の上に液を適量塗布していきます。
1分ほど待ってから、付属のヘラなどでゆっくりとはがしていきます。下地によって傷付く場合があるので、先に目立たない部分で試しておくのがおすすめです。
一度ではがれなかったので、大まかに取れる分をヘラで除去し、もう一度液を塗布する工程を繰り返しました。もともと付着物が多かったので、キッチンペーパーに液をたっぷりしみこませて貼り付けて、しばらく放置した後にこするとキレイに落ちました。
指で取ろうとしてもはがれない頑固者だったので、跡形もないくらいスッキリ落ちて嬉しいです♡粘着剤が残った場合は、綿棒や液を塗布した布などで拭き取ってあげるといいですよ♪
今回はダイソーの『シールはがし液』をご紹介しました。
溶剤に特有のつんとしたニオイがありますが、その効果は抜群。紙製シールなどの剥離や粘着剤の除去に使えますが、切手や水性のり、固まった粘着剤には効果がないので注意が必要です。
また、使用できる下地は、金属・ガラス・プラスチック・タイル・段ボール・塗装面などです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。